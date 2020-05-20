***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.05.2020 14:14
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.01.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.05.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 20.05.2020
Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine, kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere belirlenmesine ve hazırlanan tadil tasarısına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, Gerekli izinlerin alınmasını takiben, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin olarak 13.01.2020, 17.01.2020 ve 27.01.2020 tarihlerinde Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.
Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresi güncellemesi ve şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı madde tadili ile ilgili olarak
1-Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.01.2020 tarih 1955 kayıt numarası ile yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.01.2020 tarihinde Onaylanarak, 22.01.2020 tarihli Kurul yazısı ekinde 27.01.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.
2- T.C Ticaret Bakanlığı'na 31.01.2020 Tarih ve 51896220 kayıt numarası ile yapılan onay başvurumuz, T.C Ticaret Bakanlığı tarafından 12.02.2020 tarihinde uygun görülerek, onaylanmış ve 14.02.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı onayından geçen tadil tasarısı, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
05.05.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin tasarı, 20.05.2020 Tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Kartonsan Esas Sözleşme 6 ıncı Madde Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845909
BIST