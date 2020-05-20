***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.01.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.05.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 20.05.2020Ek AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine, kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020-2024 yılları arasında geçerli olmak üzere belirlenmesine ve hazırlanan tadil tasarısına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, Gerekli izinlerin alınmasını takiben, yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin olarak 13.01.2020, 17.01.2020 ve 27.01.2020 tarihlerinde Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresi güncellemesi ve şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı madde tadili ile ilgili olarak1-Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.01.2020 tarih 1955 kayıt numarası ile yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.01.2020 tarihinde Onaylanarak, 22.01.2020 tarihli Kurul yazısı ekinde 27.01.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.2- T.C Ticaret Bakanlığı'na 31.01.2020 Tarih ve 51896220 kayıt numarası ile yapılan onay başvurumuz, T.C Ticaret Bakanlığı tarafından 12.02.2020 tarihinde uygun görülerek, onaylanmış ve 14.02.2020 tarihinde şirketimize tebliğ edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı onayından geçen tadil tasarısı, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.05.05.2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısında Onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı Maddesinin Tadiline İlişkin tasarı, 20.05.2020 Tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Kartonsan Esas Sözleşme 6 ıncı Madde Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845909BIST