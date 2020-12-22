Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

22.12.2020 14:19


klama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 16.10.2020 Tarih ve YK/2020-21 Sayılı toplantısında, 100.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ndan karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak gerçekleşen her aşama, gerçekleştiği anda zaman kaybetmeksizin KAP açıklaması yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Daha önce18.12.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere "Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı 17.12.2020 Tarih ve 2020/76 sayılı haftalık bültende, söz konusu bedelsiz (iç kaynaklardan) sermaye artışına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu bildirilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Onaya ilişkin yazı ve eklerinin şirketimize ulaşması akabinde, hak kullanım tarihi tespit edilerek kamuya açıklanacaktır.
Açıklamamız tarih ve saati itibariyle henüz Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaya ilişkin izin belgesi ve ekleri şirketimize tebliğ edilmemiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya yukarıda açıklanan husus haricinde açıklanmamış başka bir özel durum bulunmamaktadır.
    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894216


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:491.407
Değişim :  1,64% |  22,75
Açılış :  1.394  
Önceki Kapanış :  1.384  
En Yüksek
1.411 En Düşük
1.392
BIST En Aktif Hisseler17:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALARK 7,48 273.257.891 % 10,00  
NIBAS 70,95 21.382.512 % 10,00  
MRSHL 331,10 14.094.452 % 10,00  
ALGYO 22,66 225.209.289 % 10,00  
GEDZA 27,50 24.706.594 % 10,00  
daha fazla
17:49 Alış Satış %  
Dolar 7,6446 7,6482 % 0,09  
Euro 9,3318 9,3390 % -0,13  
Sterlin 10,1842 10,2352 % -0,61  
Frank 8,5817 8,6334 % -0,13  
Riyal 2,0308 2,0410 % 0,02  
daha fazla
17:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 -0,70  
Altın Gr. 462 462 0,97  
Cumhuriyet 3.058 3.104 -24,00  
Tam 3.044 3.121 -24,64  
Yarım 1.471 1.510 -11,92  
Çeyrek 738 755 -5,96  
Gümüş.Ons 25,78 25,81 -0,43  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,06  
B. Petrol 50,28 50,28 -0,63  
Seans Raporu 17:49
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru