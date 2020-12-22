***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









klama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 16.10.2020 Tarih ve YK/2020-21 Sayılı toplantısında, 100.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ndan karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak gerçekleşen her aşama, gerçekleştiği anda zaman kaybetmeksizin KAP açıklaması yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Daha önce18.12.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamızda belirtildiği üzere "Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı 17.12.2020 Tarih ve 2020/76 sayılı haftalık bültende, söz konusu bedelsiz (iç kaynaklardan) sermaye artışına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu bildirilmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Onaya ilişkin yazı ve eklerinin şirketimize ulaşması akabinde, hak kullanım tarihi tespit edilerek kamuya açıklanacaktır.Açıklamamız tarih ve saati itibariyle henüz Sermaye Piyasası Kurulu'nun onaya ilişkin izin belgesi ve ekleri şirketimize tebliğ edilmemiştir.Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya yukarıda açıklanan husus haricinde açıklanmamış başka bir özel durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894216BIST