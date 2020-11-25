***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) yeniden 2 yıllık dönem için sözleşme yapmak üzere yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamamış olup, görüşmelerde resmi arabuluculuk safhasına geçilmiştir.Şirketimize 25.11.2020 tarihinde tebliğ edilen, T.C İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 24.11.2020 tarih ve 43422173-915-E .000007247224 sayılı yazısı ile "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri gereğince Resmi Arabulucu belirlenmesi amacıyla 27.11.2020 tarihinde ilgili taraf temsilcilerinin İstanbul İl Müdürlüğü'nde toplanmalarının uygun görüldüğü" bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889920BIST