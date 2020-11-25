***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2020 14:02
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) yeniden 2 yıllık dönem için sözleşme yapmak üzere yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanamamış olup, görüşmelerde resmi arabuluculuk safhasına geçilmiştir.
Şirketimize 25.11.2020 tarihinde tebliğ edilen, T.C İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 24.11.2020 tarih ve 43422173-915-E .000007247224 sayılı yazısı ile "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri gereğince Resmi Arabulucu belirlenmesi amacıyla 27.11.2020 tarihinde ilgili taraf temsilcilerinin İstanbul İl Müdürlüğü'nde toplanmalarının uygun görüldüğü" bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889920
BIST
17:101.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 7,61
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:107,9840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0214
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:109,5017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0227
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:10465,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,77
|Açılış
|: 466,08
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:08
|RODRG
|14,08
|2.623.999
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.676.423
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|EGPRO
|24,22
|90.286.235
|% 9,99
|
|CLEBI
|99,05
|60.192.955
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|21.793.289
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,95
|3.818.331.449
|% 1,01
|
|KRDMD
|5,09
|3.190.301.323
|% 3,46
|
|GARAN
|9,12
|2.973.909.194
|% 0,77
|
|TSKB
|2,74
|1.169.838.328
|% 4,98
|
|TUPRS
|92,35
|1.163.378.461
|% 2,50
|
|KRDMD
|5,09
|3.190.301.323
|% 3,46
|
|TSKB
|2,74
|1.169.838.328
|% 4,98
|
|YKBNK
|2,99
|1.088.822.466
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,07
|744.373.418
|% -2,36
|
|GARAN
|9,12
|2.973.909.194
|% 0,77
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9812
|7,9834
|% -0,27
|
|Euro
|9,4975
|9,5012
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,6287
|10,6820
|% -0,33
|
|Frank
|8,7395
|8,7922
|% -0,12
|
|Riyal
|2,1240
|2,1346
|% -0,19
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|5,47
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,76
|
|Cumhuriyet
|3.096
|3.143
|18,00
|
|Tam
|3.078
|3.156
|16,42
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|7,94
|
|Çeyrek
|746
|763
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,03
|
|B. Petrol
|48,24
|48,24
|0,46
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:23TSKB
Yüzde 4.60 oranında artışla 2.73 lira fiyatla işlem gören hissede 439, 245, 405 adet işlem
-
17:21XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 31, 370.00 milyon TL de
-
17:21ISYAT
Yüzde 5.88 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 551, 013 adet işlem
-
17:18AEFES
Yüzde 4.69 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 034, 377 adet işlem
-
17:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, OYAKC, KOZAA