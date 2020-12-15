***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2020 14:25
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.12.2020 Tarih YK/2020-27 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimizin % 100 payına sahip olduğu Bağlı Ortaklığı "Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt San. ve Tic. A.Ş." nin 18.12.2020 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 93.152 TL olan sermayesinin 3.906.848 TL nakden artırılarak 4.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına ve bu amaçla yapılacak olan ilgili Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermaye artışına ilişkin gündem maddesi lehine oy kullanılmasına,
karar verilmiştir.
Sermaye artırımına konu tutar olan 3.906.848 TL, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar alınmasını müteakip aynı gün defaten ödenerek, sermaye artışı ödemesi gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893203
BIST
16:441.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,39
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:447,8508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:449,5342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0085
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:44468,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,45
|Açılış
|: 468,20
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
468,40
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:44
|KARTN
|3.264,80
|465.682.159
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.894.654
|% -9,97
|
|MERKO
|10,08
|58.670.095
|% -9,68
|
|RTALB
|33,50
|143.077.334
|% -8,97
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|GARAN
|9,67
|1.738.093.364
|% 0,10
|
|ODAS
|4,09
|1.586.416.409
|% 2,00
|
|KRDMD
|5,44
|1.490.978.122
|% 0,18
|
|SISE
|7,38
|1.211.550.543
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,08
|1.206.519.861
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,08
|1.206.519.861
|% 2,46
|
|ODAS
|4,09
|1.586.416.409
|% 2,00
|
|KRDMD
|5,44
|1.490.978.122
|% 0,18
|
|YKBNK
|3,13
|788.163.096
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,93
|408.951.829
|% 3,76
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8464
|7,8508
|% 0,00
|
|Euro
|9,5300
|9,5342
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,4758
|10,5283
|% 0,40
|
|Frank
|8,8136
|8,8667
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0864
|2,0969
|% -0,02
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|26,19
|
|Altın Gr.
|467
|467
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|20,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|20,54
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|9,94
|
|Çeyrek
|746
|763
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,13
|
|B. Petrol
|50,60
|50,60
|0,31
|
Seans Raporu
16:44
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16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 34 artarak (% 0.48 ) 1, 548
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16:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, KRDMD
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16:55XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 24, 900.00 milyon TL de
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16:54BRMEN
Yüzde 9.49 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 821, 535 adet işlem
-
16:51ISGSY
Yüzde 5.55 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 436 adet işlem