***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.12.2020 Tarih YK/2020-27 Sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin % 100 payına sahip olduğu Bağlı Ortaklığı "Dönkasan Dönüştürülen Atık Kağıt San. ve Tic. A.Ş." nin 18.12.2020 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 93.152 TL olan sermayesinin 3.906.848 TL nakden artırılarak 4.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına ve bu amaçla yapılacak olan ilgili Olağanüstü Genel Kurul toplantısında sermaye artışına ilişkin gündem maddesi lehine oy kullanılmasına,karar verilmiştir.Sermaye artırımına konu tutar olan 3.906.848 TL, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar alınmasını müteakip aynı gün defaten ödenerek, sermaye artışı ödemesi gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893203BIST