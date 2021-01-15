***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 16:20
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Resmi Arabuluculuk safhasına geçildiğine ilişkin olarak 25.11.2020 tarihinde kamuoyuna açıklama yapılmıştır.
Geçen süre zarfında Resmi Arabuluculuk safhasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Resmi Arabulucu Uyuşmazlık Raporunu 15.01.2021 tarihinde şirketimize tebliğ etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902619
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|% 10,00
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|SODSN
|35,20
|769.261
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|63.002.364
|% 9,99
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|MAALT
|189,40
|182.868.043
|% 9,99
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|BURVA
|54,60
|16.162.145
|% 9,99
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|BASCM
|17,01
|515.691
|% -10,00
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|SUMAS
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|464.776
|% -9,99
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|KUTPO
|50,05
|37.586.468
|% -9,98
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|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
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|TACTR
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|910.424
|% -6,74
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|SISE
|7,82
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|KOZAL
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|DOHOL
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|THYAO
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|EKGYO
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|% -0,81
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|EKGYO
|2,46
|1.429.043.907
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|DOHOL
|3,45
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|TSKB
|1,90
|695.428.008
|% 1,60
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|SISE
|7,82
|2.619.560.344
|% 1,16
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|SKBNK
|1,60
|525.903.069
|% -2,44
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|17:39
|Alış
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|Dolar
|7,4724
|7,4794
|% 1,61
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|Euro
|9,0483
|9,0550
|% 0,97
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|Sterlin
|10,1630
|10,2140
|% 1,11
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|Frank
|8,3973
|8,4478
|% 1,60
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|Riyal
|1,9901
|2,0000
|% 1,70
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|17:39
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-3,66
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|Altın Gr.
|444
|444
|6,56
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|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
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|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
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|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
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|Çeyrek
|708
|725
|7,27
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|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|-0,48
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|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|-0,04
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|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,95
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