***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2021 16:16
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.201-25.11.2020-04.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlamasına ilişkin olarak 04.11.2020 tarihinde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin Resmi Arabuluculuk safhasında devam ettiğine ilişkin 25.11.2020 tarihinde ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Resmi Arabuluculuk safhasının uyuşmazlıkla sonuçlanmasına ilişkin olarak 15.01.2021 tarihinde kamuoyuna açıklama yapılmıştır.
Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri (Selüloz İş) Sendikası 15.02.2021 tarih ve 08 sayılı kararı ile şirketimizin Kullar Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisinde grev kararı alarak, grev kararının 09 Mart 2021 tarihinde 08:00 de uygulamaya konulacağını ilan etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909649
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 24,05
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.566
En Düşük
1.547
18:056,9639
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0718
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9449
18:058,4539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0721
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
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8,5534
En Düşük
8,4266
18:05407,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -4,92
|Açılış
|: 407,14
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
405,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|7,70
|1.779.361
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|4.457.462
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|12.057.487
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|343.182
|% 10,00
|
|VAKFN
|12,32
|12.594.818
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,84
|206.764.771
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|4.326.291
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|251.899.071
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|990.124
|% -9,92
|
|YAPRK
|138,00
|18.658.055
|% -9,80
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 3,12
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 9,99
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 3,33
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 5,78
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,79
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 3,01
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 3,47
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 4,02
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9603
|6,9639
|% -1,02
|
|Euro
|8,4470
|8,4539
|% -0,85
|
|Sterlin
|9,6529
|9,7013
|% -0,65
|
|Frank
|7,7885
|7,8354
|% -0,87
|
|Riyal
|1,8506
|1,8598
|% -1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.819
|-3,22
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,55
|27,59
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,00
|
|B. Petrol
|63,20
|63,20
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, GUBRF, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 65 artarak (% 1.61 ) 1, 370
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, EPLAS, LIDFA, NIBAS, ISKPL, NUHCM, SASA, VERUS, GEDIK, VAKFN
-
17:59
FRIGO, TKNSA, IDGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MMCAS, ETYAT, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında