***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.201-25.11.2020-04.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlamasına ilişkin olarak 04.11.2020 tarihinde, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin Resmi Arabuluculuk safhasında devam ettiğine ilişkin 25.11.2020 tarihinde ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Resmi Arabuluculuk safhasının uyuşmazlıkla sonuçlanmasına ilişkin olarak 15.01.2021 tarihinde kamuoyuna açıklama yapılmıştır.Türkiye Selüloz, Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri (Selüloz İş) Sendikası 15.02.2021 tarih ve 08 sayılı kararı ile şirketimizin Kullar Başiskele/KOCAELİ adresinde bulunan üretim tesisinde grev kararı alarak, grev kararının 09 Mart 2021 tarihinde 08:00 de uygulamaya konulacağını ilan etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909649BIST