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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.04.2021 15:10



***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.04.2021 Tarih ve YK/2021-11 Sayılı toplantısında   Kocaeli İli Başiskele İlçesi Yaylacık Mah. Karamürsel Caddesi. N300 Kullar adresinde yer alan ve 30.07.1969 tarihinden beri faaliyet gösteren Fabrika Tesisinin, sicil mevzuatı gereğince Ticaret Sicil Müdürlüğünde şube olarak tescil ettirilmesine ve   şube unvanının "Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kocaeli Fabrika Şubesi" olarak belirlenmesine karar verilmiştir.  Fabrika Tesisinin şube olarak tescil edilmesi işlemi sicil mevzuatı gereği yapılan bir işlem olup, söz konusu tescil işlemi şirketimiz faaliyetleri üzerinde herhangi bir etki oluşturmayacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928788


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