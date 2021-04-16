***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2021 15:10
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.04.2021 Tarih ve YK/2021-11 Sayılı toplantısında Kocaeli İli Başiskele İlçesi Yaylacık Mah. Karamürsel Caddesi. N300 Kullar adresinde yer alan ve 30.07.1969 tarihinden beri faaliyet gösteren Fabrika Tesisinin, sicil mevzuatı gereğince Ticaret Sicil Müdürlüğünde şube olarak tescil ettirilmesine ve şube unvanının "Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kocaeli Fabrika Şubesi" olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Fabrika Tesisinin şube olarak tescil edilmesi işlemi sicil mevzuatı gereği yapılan bir işlem olup, söz konusu tescil işlemi şirketimiz faaliyetleri üzerinde herhangi bir etki oluşturmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928788
BIST
17:201.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:208,0687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0614
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:209,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0775
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:20461,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,23
|Açılış
|: 461,52
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:20
|INDES
|31,74
|181.339.207
|% 9,98
|
|QUAGR
|29,12
|192.088.093
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.426.010
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,30
|11.208.964
|% -47,87
|
|SAMAT
|5,22
|111.810.627
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.060.058
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|2.069.867
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.544.849.839
|% -0,41
|
|EREGL
|18,13
|1.222.502.498
|% 0,55
|
|ODAS
|3,37
|718.973.975
|% -8,42
|
|PETKM
|6,37
|534.944.351
|% -0,62
|
|FROTO
|182,50
|490.939.149
|% 2,64
|
|GARAN
|7,28
|1.544.849.839
|% -0,41
|
|ODAS
|3,37
|718.973.975
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,15
|409.564.648
|% -2,71
|
|EKGYO
|1,87
|330.404.848
|% 1,63
|
|TSKB
|1,29
|145.755.470
|% -3,73
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0641
|8,0687
|% 0,77
|
|Euro
|9,6706
|9,6837
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,1076
|11,1633
|% 0,92
|
|Frank
|8,7436
|8,7963
|% 1,07
|
|Riyal
|2,1448
|2,1555
|% 0,72
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|16,29
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,87
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,10
|
|B. Petrol
|66,59
|66,59
|-0,35
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:33SANKO
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 557, 671 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 95 kaybederek (% -0.61 ) 1, 457
-
17:32XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 13, 578.00 milyon TL de
-
17:32EMKEL
Yüzde -8.37 oranında düşüşle 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 514, 169 adet işlem
-
17:31SEKFK
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 707 adet işlem