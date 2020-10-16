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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.10.2020 18:41
GÜNCEL HABERLER



***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Çıkarılmış Sermayesinin Bedelsiz (İç Kaynaklardan) Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.837.014,21
Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 2 50,872 2543,62440 B Grubu B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 Hamiline
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 2.837.012,21 72.162.934,918 2543,62440 B Grubu B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.837.014,21 72.162.985,790 2543,62440

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 72.162.985,79


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.10.2020 Tarihli toplantısında
1-Şirketimizin 100.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ndan (Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından) karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2-Artırılan 72.162.985,79 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde B grubu hamiline yazılı Kaydi Pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına,
3- Bedelsiz sermaye artışına ilişkin aşağıda yer alan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasına,
4-Bedelsiz sermaye artışına ilişkin tüm işlerin yürütülmesi, başvuru ve tescil işlemleri için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK 2020 21 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı.pdf
EK: 2 KARTONSAN ESAS SÖZLEŞME 6 INCI MADDE TADİL TASARISI_16102020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882240


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