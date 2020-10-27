***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz (İç Kaynaklardan) Artırımına İlişkin Hesaplar Arasında Aktarımın Yapıldığının Tespitine Dair Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.837.014,21Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 2 50,872 2543,62440 B Grubu B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 HamilineB Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 2.837.012,21 72.162.934,918 2543,62440 B Grubu B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 2.837.014,21 72.162.985,790 2543,62440İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 72.162.985,79Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.10.2020 Tarih ve YK/2020-22 Sayılı toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1-Şirketimizin 16.10.2020 Tarih ve YK/2020-21 Sayılı toplantısında,100.000.000 TL lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ndan karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.Söz konusu karar çerçevesinde, yasal defter ve kayıtlarda bulunan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları (Özsermayeye İlişkin Enflasyon Düzeltmesi Farkları) hesabından 72.162.985,79 TL'nin 16.10.2020 tarihi itibariyle "Sermaye Hesabı"na aktarıldığı, aktarım sonrasında Sermaye Hesabı'nın bakiyesinin 75.000.000 TL olduğu tetkik edilmiştir. Artırım sonrasında Sermaye Hesabı'nın bakiyesinin 75.000.000 TL olduğu 23.10.2020 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile tespit ettirilmiştir.2-Bedelsiz sermaye artışına ilişkin gerekli onay ve izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna ve ilgili mercilere başvuru işlemlerinin devam ettirilmesine,3- Bedelsiz sermaye artışına ilişkin tüm işlerin yürütülmesi, başvuru ve tescil işlemleri için gerekli tüm prosedürleri yerine getirmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,Oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KARTONSAN ESAS SÖZLEŞME 6 INCI MADDE TADİL TASARISI_16102020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884339BIST