***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Başvurusu Kapsamında İhraç Edilmesi Planlanan Sermayeyi Temsil Eden Pay Grupları Tashih Edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Başvurusu Kapsamında İhraç Edilmesi Planlanan Sermayeyi Temsil Eden Pay Grupları Tashih Edilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 2.837.014,21Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 2 50,872 2543,62440 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 HamilineB Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 2.837.012,21 72.162.934,918 2543,62440 B Grubu B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 2.837.014,21 72.162.985,790 2543,62440İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 72.162.985,79Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 16.10.2020 Tarih ve YK/2020-21 Sayılı toplantısında aldığı karar kapsamında 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları"ndan karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla oluşturulan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısına izin ve onay verilmesi amacıyla 30.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu, söz konusu başvurumuz ve esas sözleşmenin 7'inci maddesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan payların, pay gruplarının revize edilmesini talep etmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.12.2020 Tarih ve YK/2020-26 sayılı toplantısındaa) Yönetim Kurulumuzun 16.10.2020 Tarih ve YK/2020-21 Sayılı toplantısının 2'inci maddesinde karara bağlanan "Bedelsiz Sermaye Artışına İlişkin Olarak İhraç Edilecek Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin" kararın aşağıdaki şekilde tashih edilerek kabul edilmesine karar verilmiştir."Artırılan 72.162.985,79 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, Sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar verilmesine, her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde hamiline yazılı Kaydi Pay olarak çıkarılmasına ve pay sahiplerine usulüne (Kaydi Sistem Esaslarına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemelerine) uygun şekilde dağıtılmasına",b) Bedelsiz sermaye artışına ilişkin 16.10.2020 Tarih ve YK/2020-21 Sayılı karar ekinde yer alan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesi tadil tasarısının iş bu bildirim ekinde yer aldığı şekli ile tashih edilerek kabulüne ve gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasınakarar verilmiştir.Özetle 16.10.2020 Tarih ve YK/2020-21 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bedelsiz sermaye artışı kapsamında tüm pay sahiplerine verilmek üzere sadece B grubu kaydi paylar ihraç edilmesi planlanmış iken Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi ve esas sözleşmemizin 7'inci maddesi kapsamında, 09.12.2020 Tarih ve YK/2020-26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile A grubu pay sahiplerine A grubu, B grubu pay sahiplerine B grubu pay verilmesine ve bu kapsamda kaydi pay ihracının gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İhraç edilecek toplam pay miktarında ve artırılacak sermaye tutarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.Bedelsiz sermaye artışına izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız izin ve onaya ilişkin süreç devam etmektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 KARTONSAN ESAS SÖZLEŞME 6 INCI MADDE TADİL TASARISI_09122020.pdfEK: 2 09122020 Tarih ve YK 2020 26 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892416BIST