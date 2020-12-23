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***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.12.2020 12:40


Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi" 25.12.2020 Olarak (Kaydi Sisteme İlişkin Esaslar Çerçevesinde) Belirlenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.837.014,21
Ulaşılacak Sermaye (TL) 75.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 2 50,872 2543,62440 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTN00013 Hamiline
B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 2.837.012,21 72.162.934,918 2543,62440 B Grubu B Grubu, KARTN, TRAKARTN91D4 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 2.837.014,21 72.162.985,790 2543,62440

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 25.12.2020

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 72.162.985,79


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 17.12.2020
SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 17.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 16.10.2020 Tarih ve YK/2020-21 Sayılı toplantısında aldığı karar kapsamında 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 2.837.014,21-TL çıkarılmış sermayesinin 72.162.985,79 TL tutarında ve tamamı yasal defter ve kayıtlarda bulunan "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları"ndan karşılanmak suretiyle artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve bu amaçla oluşturulan şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısına izin ve onay verilmesi amacıyla 30.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.12.2020 tarihinde onaylanmıştır. Onaylanan Borsa İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ekte sunulmaktadır.
Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz Artırılmasına İlişkin İhraç edilecek kaydi paylarla ilgili olarak, (kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde) "Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi" 25.12.2020 Olarak Belirlenmiştir.
Çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesi Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş tarafından kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşmenin 6 ncı Madde Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 Spk Onay Yazı Kartonsan_22122020.pdf
EK: 3 SPK Onaylı Borsa İhraç Belgesi_21122020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894405


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