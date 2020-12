***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSELKA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. HER TÜRLÜ KAĞIT KARTON TİCARETİ 1250000 1.242.088,75 TRY 99,37 BAĞLI ORTAKLIKDÖNKASAN DÖNÜŞTÜRÜLEN ATIK KAĞIT SAN. VE TİC. A.Ş. HER TÜRLÜ KAĞIT. KARTON. MADENİ CAM VS GİBİ HURDALARI SATIN ALMAK. TASNİF ETMEK. BALYALAMAK. PAKETLEMEK. DEPOLAMAK. TİCARETİNİ YAPMAK. BU KONULARDA FASON İŞİ YAPMAK VE/VEYA YAPTIRMAK 4000000 4000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894966BIST