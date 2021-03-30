***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.03.2021 14:46
***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.03.2021 Tarih YK/2021-09 Sayılı Toplantısında
1) Aşağıda gösterilen şekilde görev dağılımı yapılarak, komiteler teşkil ettirilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanlığına : Sn. Ünal BOZKURT
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Aslı BALKIR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Süleyman KAYA
Denetim Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCEL
Denetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Süleyman Kadri MİRZE
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na : Sn. Süleyman Kadri MİRZE
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. İlker Cengiz
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Süleyman KAYA
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Bülent YILMAZ
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCEL
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Mehmet İMREGÜN
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Sinan Ercan GÜLÇUR
2) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sn. Aslı Balkır ve Sn. Süleyman Kaya'nın herhangi ikisinin Şirket unvanı üzerine imza almak sureti ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.
3) Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki 3 no'lu İç Yönergesi çerçevesinde, şirketi temsil ve imza yetkilileri ile söz konusu yetkililerin imza yetkileri belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921788
BIST