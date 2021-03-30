***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***KARTN*** KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.03.2021 Tarih YK/2021-09 Sayılı Toplantısında1) Aşağıda gösterilen şekilde görev dağılımı yapılarak, komiteler teşkil ettirilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanlığına : Sn. Ünal BOZKURTYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Aslı BALKIRYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına : Sn. Süleyman KAYADenetim Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCELDenetim Komitesi Üyeliğine : Sn. Süleyman Kadri MİRZEKurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na : Sn. Süleyman Kadri MİRZEKurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. İlker CengizKurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Süleyman KAYAKurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği'ne : Sn. Bülent YILMAZRiskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına : Sn. Ahmet Göksel YÜCELRiskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Mehmet İMREGÜNRiskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine : Sn. Sinan Ercan GÜLÇUR2) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ünal Bozkurt ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sn. Aslı Balkır ve Sn. Süleyman Kaya'nın herhangi ikisinin Şirket unvanı üzerine imza almak sureti ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.3) Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sınırlı Yönetim, Temsil ve İmza Yetkilerinin Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki 3 no'lu İç Yönergesi çerçevesinde, şirketi temsil ve imza yetkilileri ile söz konusu yetkililerin imza yetkileri belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921788BIST