***KARTN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
29.12.2020 09:13
***KARTN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 25.12.2020 tarihinde başlayan % 2.543,6244 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 29.12.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895306
BIST
12:081.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,10
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.441
12:087,4142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0240
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
12:089,0736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0210
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
12:08447,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,23
|Açılış
|: 447,61
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler12:08
|ARZUM
|24,86
|22.161.720
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.834.568
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|4.011.689
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|18.151.215
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,50
|9.342.180
|% -8,14
|
|NIBAS
|56,95
|6.790.224
|% -7,85
|
|BRYAT
|467,80
|127.161.694
|% -6,91
|
|LINK
|60,05
|14.416.174
|% -6,10
|
|GUBRF
|73,75
|1.150.135.744
|% 4,76
|
|THYAO
|13,02
|915.859.042
|% 3,17
|
|SASA
|20,72
|598.574.867
|% 6,37
|
|KARTN
|103,10
|533.629.131
|% -0,29
|
|KARSN
|3,29
|494.872.786
|% 4,78
|
|KARSN
|3,29
|494.872.786
|% 4,78
|
|GSDHO
|2,50
|315.689.009
|% 2,04
|
|SKBNK
|1,54
|162.811.037
|% -1,91
|
|THYAO
|13,02
|915.859.042
|% 3,17
|
|ODAS
|3,84
|242.329.276
|% 0,26
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4106
|7,4142
|% -0,32
|
|Euro
|9,0672
|9,0736
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9778
|10,0278
|% 0,12
|
|Frank
|8,3269
|8,3770
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9689
|1,9788
|% -0,35
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,49
|
|Altın Gr.
|447
|448
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-24,00
|
|Tam
|2.947
|3.022
|-27,90
|
|Yarım
|1.424
|1.462
|-13,50
|
|Çeyrek
|714
|731
|-6,75
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,32
|51,32
|0,42
|
Seans Raporu
12:08
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12:21TGSAS
Yüzde 5.96 oranında artışla 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 497, 531 adet işlem
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12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 57 artarak (% 0.10 ) 1, 588
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12:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, TRKCM, GSDHO
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12:20XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 10, 892.00 milyon TL de
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12:17OTKAR
Yüzde 4.53 oranında artışla 320.80 lira fiyatla işlem gören hissede 974, 347 adet işlem