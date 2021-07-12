***KARYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.07.2021 09:44
***KARYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
KARYE.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Miktar: 15.000.000 TL nominal, Aracı: ACP Kapanış Tarihi: 12.07.2021, Fiyat: 8 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 120.000.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950125
BIST
10:271.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,57
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.379
10:278,6557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6373
10:2710,2838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0088
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2520
10:27501,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,96
|Açılış
|: 501,59
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,61
BIST En Aktif Hisseler10:27
|VBTYZ
|13,72
|33.839.653
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|694.680
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|11.997.912
|% 9,73
|
|EDIP
|3,09
|8.529.753
|% 7,29
|
|INTEM
|39,24
|2.160.461
|% 6,75
|
|TKURU
|205,00
|312.010
|% -5,92
|
|IDEAS
|51,80
|1.575.829
|% -5,73
|
|EUKYO
|7,89
|826.625
|% -4,36
|
|SAMAT
|3,98
|1.796.196
|% -4,10
|
|TACTR
|29,02
|63.844
|% -3,91
|
|THYAO
|13,59
|152.828.193
|% 0,15
|
|GARAN
|8,60
|137.717.382
|% 0,82
|
|EREGL
|18,30
|129.352.586
|% 1,39
|
|KRDMD
|7,28
|96.011.302
|% 0,83
|
|PETKM
|5,46
|85.769.720
|% 0,37
|
|MRGYO
|1,07
|19.858.277
|% 0,94
|
|GARAN
|8,60
|137.717.382
|% 0,82
|
|PETKM
|5,46
|85.769.720
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,30
|31.062.663
|% 0,88
|
|KRDMD
|7,28
|96.011.302
|% 0,83
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6525
|8,6557
|% -0,03
|
|Euro
|10,2784
|10,2838
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9887
|12,0488
|% -0,09
|
|Frank
|9,4256
|9,4824
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3011
|2,3127
|% -0,01
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-5,73
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,30
|
Seans Raporu
10:27
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10:38
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10:38
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10:38
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