***KARYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.07.2021 09:10
***KARYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., KARYE.E işlem koduyla 16/07/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 8 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951433
BIST
10:281.371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,47
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.370
10:288,5359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0285
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
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8,5831
En Düşük
8,4987
10:2810,1142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0224
|Açılış
|: 10,0800
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|Önceki Kapanış
|: 10,1350
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10,1740
En Düşük
10,0716
10:28500,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,67
|Açılış
|: 500,40
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|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
498,72
BIST En Aktif Hisseler10:28
|VBTYZ
|15,87
|27.007.841
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.166.150
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,21
|19.180
|% 9,18
|
|SNKRN
|27,90
|293.201
|% 8,39
|
|EDIP
|4,12
|33.943.918
|% 8,14
|
|EKIZ
|7,50
|15.653
|% -6,25
|
|EUKYO
|6,91
|620.443
|% -3,63
|
|CASA
|130,00
|15.340
|% -3,42
|
|DOCO
|682,30
|7.454.743
|% -3,01
|
|AVHOL
|4,69
|623.358
|% -2,70
|
|SASA
|32,42
|314.268.180
|% 4,04
|
|GARAN
|8,45
|126.216.519
|% 0,24
|
|THYAO
|13,16
|99.922.822
|% 0,61
|
|KARYE
|8,54
|43.481.902
|% 6,75
|
|KRDMD
|7,27
|43.038.224
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|126.216.519
|% 0,24
|
|SKBNK
|1,05
|11.703.158
|% 0,96
|
|SASA
|32,42
|314.268.180
|% 4,04
|
|EDIP
|4,12
|33.943.918
|% 8,14
|
|THYAO
|13,16
|99.922.822
|% 0,61
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5321
|8,5359
|% -0,33
|
|Euro
|10,0961
|10,1142
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,7460
|11,8049
|% -0,57
|
|Frank
|9,2501
|9,3059
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2678
|2,2792
|% -0,44
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,19
|-0,07
|