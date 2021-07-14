***KARYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KARYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KARYE]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKartal Yen. Enerji payları, 16/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Manisa endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 55.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKARTAL YEN. ENERJI XUTUM 16/07/2021KARTAL YEN. ENERJI XTUMY 16/07/2021KARTAL YEN. ENERJI XBANA 16/07/2021KARTAL YEN. ENERJI 16/07/2021KARTAL YEN. ENERJI XELKT 16/07/2021KARTAL YEN. ENERJI XSMNS 16/07/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951225BIST