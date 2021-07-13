***KARYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
13.07.2021 18:10
***KARYE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KARYE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
13/07/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
15.000.000
Baz Fiyat (TL)
8
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/07/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
09-12/07/2021
Açıklamalar
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (Şirket) paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 55.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 15.000.000 TL nominal değerli paylar 16/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 8 TL/pay baz fiyat, "KARYE.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950856
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,5905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0447
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5797
18:0510,1679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0848
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1477
18:05500,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,48
|Açılış
|: 500,98
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.590.177
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|PEKGY
|1,02
|158.247.940
|% -9,73
|
|SASA
|28,34
|1.332.700.625
|% 7,11
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,09
|491.607.191
|% -1,25
|
|KOZAL
|106,00
|456.348.906
|% 1,15
|
|PEKGY
|1,02
|158.247.940
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|AKBNK
|5,24
|434.078.885
|% -0,95
|
|TSKB
|1,21
|87.177.495
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5884
|8,5905
|% -0,52
|
|Euro
|10,1573
|10,1679
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,8569
|11,9164
|% -0,81
|
|Frank
|9,3341
|9,3903
|% -0,68
|
|Riyal
|2,2836
|2,2951
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|8,31
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|0,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKTAS
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 883 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 58 kaybederek (% -0.38 ) 1, 196
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, EDATA, KGYO, YAPRK
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, EKIZ, PEKGY, FADE, EUKYO
-
17:54
BANVT, BALAT, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında