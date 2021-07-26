***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2021 10:03
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951692
BIST
12:261.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
12:268,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0387
|Açılış
|: 8,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
12:2610,1416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0740
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
12:26499,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,13
|Açılış
|: 499,60
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler12:26
|EDIP
|5,06
|17.549.346
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.591.031
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.501.903
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|24.146.609
|% 9,79
|
|KUYAS
|2,36
|22.095.164
|% 9,77
|
|FADE
|14,53
|32.003.731
|% -13,15
|
|KUTPO
|50,35
|38.768.673
|% -7,36
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|VBTYZ
|16,48
|110.657.085
|% -5,56
|
|TAVHL
|22,36
|122.939.771
|% -5,09
|
|GARAN
|8,09
|596.244.793
|% -2,18
|
|KRDMD
|7,40
|339.675.568
|% 1,93
|
|PETKM
|5,40
|327.407.829
|% 1,89
|
|SASA
|30,24
|309.349.335
|% 1,14
|
|THYAO
|12,41
|298.500.330
|% -2,51
|
|GARAN
|8,09
|596.244.793
|% -2,18
|
|EKGYO
|1,80
|111.022.441
|% 0,56
|
|PETKM
|5,40
|327.407.829
|% 1,89
|
|KRDMD
|7,40
|339.675.568
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,25
|98.243.952
|% -0,88
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5852
|8,5871
|% 0,45
|
|Euro
|10,1255
|10,1416
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,8007
|11,8599
|% 0,68
|
|Frank
|9,3181
|9,3742
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2829
|2,2943
|% 0,47
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,57
|
|Altın Gr.
|499
|499
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|11,00
|
|Tam
|3.291
|3.374
|7,04
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|3,40
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,08
|
|B. Petrol
|72,84
|72,84
|-0,60
|