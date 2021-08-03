***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 10:59
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KARYE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954329
BIST
13:441.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,28
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.408
En Düşük
1.394
13:448,3344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0135
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
13:449,9227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
13:44484,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,35
|Açılış
|: 484,38
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler13:44
|IDGYO
|3,63
|11.588.329
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|35.890.416
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|394.011
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|33.142.314
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.033.722
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|24.621.785
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,88
|292.685
|% -9,99
|
|METUR
|5,53
|164.236.915
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,26
|120.416.261
|% -8,73
|
|BAYRK
|9,30
|27.804.750
|% -7,09
|
|GARAN
|8,74
|905.863.204
|% 2,22
|
|EREGL
|19,90
|606.448.268
|% 1,02
|
|SISE
|7,78
|536.801.766
|% 0,78
|
|THYAO
|12,75
|371.319.388
|% -0,93
|
|YKBNK
|2,45
|364.412.204
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,45
|364.412.204
|% 1,24
|
|GARAN
|8,74
|905.863.204
|% 2,22
|
|KARSN
|4,09
|338.374.270
|% -0,73
|
|ODAS
|1,31
|105.423.990
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|80.196.874
|% 3,09
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3308
|8,3344
|% -0,16
|
|Euro
|9,8956
|9,9227
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,5573
|11,6153
|% -0,00
|
|Frank
|9,1797
|9,2350
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2128
|2,2239
|% -0,29
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-3,11
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|-11,00
|
|Tam
|3.198
|3.279
|-12,69
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-6,14
|
|Çeyrek
|775
|793
|-3,06
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,49
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,22
|73,22
|0,33
|