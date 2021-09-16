***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2021 10:31
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964056
BIST
11:501.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,63
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.424
11:508,4472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,4498
En Düşük
8,4182
11:509,9641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
9,9994
En Düşük
9,9461
11:50484,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,39
|Açılış
|: 484,67
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
483,43
BIST En Aktif Hisseler11:50
|GARFA
|9,35
|4.723.216
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|2.016.559
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|79.905
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|226.426.557
|% 9,93
|
|OYLUM
|6,80
|12.017.338
|% 8,45
|
|ISKPL
|8,01
|121.396.814
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|20.661.551
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,18
|33.369.882
|% -7,81
|
|NIBAS
|11,90
|6.500.314
|% -4,80
|
|KARYE
|15,85
|45.633.889
|% -3,94
|
|GARAN
|9,60
|607.933.554
|% 1,80
|
|THYAO
|12,43
|278.557.209
|% 1,39
|
|TUPRS
|109,30
|250.543.800
|% 0,09
|
|YEOTK
|51,80
|226.426.557
|% 9,93
|
|KOZAL
|97,90
|206.090.726
|% -0,86
|
|GARAN
|9,60
|607.933.554
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,50
|145.658.047
|% 1,21
|
|ODAS
|1,45
|46.744.785
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,83
|53.252.275
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,18
|33.369.882
|% -7,81
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4448
|8,4472
|% 0,24
|
|Euro
|9,9599
|9,9641
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,6363
|11,6947
|% 0,06
|
|Frank
|9,1150
|9,1699
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2457
|2,2569
|% 0,24
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-9,75
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.210
|3.259
|-16,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|-15,04
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-7,28
|
|Çeyrek
|775
|792
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,48
|75,48
|0,03
|