***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 10:07
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974116
BIST
11:211.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,07
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.538
En Düşük
1.529
11:219,6330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:2111,1656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0423
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:21551,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,50
|Açılış
|: 551,55
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:21
|IHAAS
|5,06
|19.781.012
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|112.685.399
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,62
|89.678.264
|% 9,62
|
|DOBUR
|69,60
|29.593.388
|% 8,07
|
|TUREX
|13,06
|26.366.908
|% 7,58
|
|KARYE
|19,79
|30.990.531
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.272.433
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,43
|22.740.298
|% -9,57
|
|IDEAS
|37,68
|2.916.255
|% -9,16
|
|CANTE
|13,14
|42.905.036
|% -8,43
|
|GARAN
|10,22
|743.647.842
|% 0,59
|
|SISE
|8,80
|442.136.514
|% 2,09
|
|THYAO
|15,46
|366.517.054
|% -0,19
|
|TSPOR
|5,02
|344.686.288
|% -6,52
|
|EREGL
|18,94
|251.484.003
|% -0,79
|
|ODAS
|1,44
|130.046.218
|% 0,70
|
|GARAN
|10,22
|743.647.842
|% 0,59
|
|TSPOR
|5,02
|344.686.288
|% -6,52
|
|TSKB
|1,39
|82.052.283
|% 1,46
|
|SISE
|8,80
|442.136.514
|% 2,09
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6281
|9,6330
|% 0,32
|
|Euro
|11,1593
|11,1656
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,0658
|13,1313
|% 0,23
|
|Frank
|10,5007
|10,5639
|% 0,42
|
|Riyal
|2,5583
|2,5712
|% 0,24
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-4,76
|
|Altın Gr.
|551
|552
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,01
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-1,53
|