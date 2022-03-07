***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 14:12
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007764
BIST
14:101.968
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -23,00
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.965
14:1014,3688
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1546
|Açılış
|: 14,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
14:1015,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0384
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
14:10924,14
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 24,90
|Açılış
|: 924,14
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler14:08
|SELVA
|18,76
|27.163.386
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|142.754.808
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|33.833.800
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|PETUN
|24,20
|65.160.012
|% 9,70
|
|EUHOL
|2,91
|18.460.138
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.127.425
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|49.176.322
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|67.960.741
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|15.092.915
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,56
|2.018.334.967
|% 0,30
|
|EREGL
|34,10
|1.215.703.619
|% 0,29
|
|THYAO
|24,62
|1.120.619.235
|% -2,69
|
|GARAN
|11,72
|1.022.262.923
|% -1,10
|
|KOZAL
|132,60
|920.308.431
|% 3,03
|
|ODAS
|1,34
|241.523.234
|% -8,22
|
|DOHOL
|2,93
|453.162.450
|% 1,38
|
|KRDMD
|13,56
|2.018.334.967
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,03
|214.098.329
|% -0,49
|
|PETKM
|8,07
|711.289.380
|% 0,88
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3640
|14,3707
|% 1,10
|
|Euro
|15,5861
|15,6170
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,8439
|18,9384
|% 0,36
|
|Frank
|15,4673
|15,5605
|% 0,17
|
|Riyal
|3,8176
|3,8368
|% 1,07
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.002
|33,91
|
|Altın Gr.
|924
|924
|24,71
|
|Cumhuriyet
|6.115
|6.208
|150,00
|
|Tam
|6.099
|6.253
|167,34
|
|Yarım
|2.948
|3.025
|80,95
|
|Çeyrek
|1.479
|1.512
|40,47
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,32
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,61
|
Seans Raporu
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