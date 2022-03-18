***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2022 14:45
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011361
BIST
17:352.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,81
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
17:3514,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0942
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
17:3516,3313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0058
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
17:35919,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,09
|Açılış
|: 919,29
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler17:33
|PENTA
|381,10
|43.127.386
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|13.932.561
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.753.074
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|4.856.584
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|64.672.125
|% 9,70
|
|ORCAY
|18,72
|177.121.829
|% -10,00
|
|PKENT
|354,00
|47.866.851
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.407.862
|% -9,72
|
|OYLUM
|4,65
|5.015.914
|% -7,55
|
|GARFA
|12,42
|3.025.438
|% -4,61
|
|THYAO
|27,82
|2.568.412.271
|% -0,14
|
|EREGL
|36,14
|1.761.308.488
|% 1,06
|
|KRDMD
|14,82
|1.560.160.779
|% -1,13
|
|PETKM
|8,64
|1.090.350.852
|% 2,13
|
|FROTO
|296,50
|853.794.012
|% -2,21
|
|DOHOL
|3,55
|587.420.855
|% 2,60
|
|KARSN
|4,36
|645.253.724
|% 4,56
|
|PETKM
|8,64
|1.090.350.852
|% 2,13
|
|YKBNK
|3,87
|465.422.136
|% -0,51
|
|ODAS
|1,61
|174.420.576
|% 1,26
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7837
|14,7923
|% 0,62
|
|Euro
|16,3070
|16,3296
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,3645
|19,4616
|% 0,59
|
|Frank
|15,7286
|15,8233
|% 0,77
|
|Riyal
|3,9268
|3,9465
|% 0,63
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-8,31
|
|Altın Gr.
|919
|919
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,14
|
Seans Raporu
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