***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:41
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055895
BIST
15:372.801
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -56,27
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.792
15:3717,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:3718,2261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0278
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:371.025,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,20
|Açılış
|: 1.025,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler15:35
|INTEM
|88,15
|10.348.335
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|BRKO
|1,95
|1.152.081
|% 9,55
|
|EMNIS
|45,78
|309.290
|% 7,21
|
|AGHOL
|73,85
|349.950.175
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.479.108
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.871.989
|% -9,94
|
|GSRAY
|6,08
|352.499.217
|% -8,43
|
|ATEKS
|44,48
|22.292.039
|% -7,68
|
|THYAO
|63,05
|4.624.981.004
|% -0,86
|
|TUPRS
|293,30
|3.552.873.616
|% 2,02
|
|YKBNK
|5,30
|1.760.749.477
|% -3,28
|
|AKBNK
|10,05
|1.622.559.677
|% -1,66
|
|KARSN
|7,46
|1.449.999.276
|% 4,19
|
|YKBNK
|5,30
|1.760.749.477
|% -3,28
|
|EKGYO
|3,46
|995.313.217
|% -1,70
|
|TSKB
|3,70
|965.929.915
|% 5,41
|
|KARSN
|7,46
|1.449.999.276
|% 4,19
|
|ALBRK
|1,75
|301.935.862
|% -0,57
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9622
|17,9698
|% 0,07
|
|Euro
|18,2162
|18,2272
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,5584
|21,6665
|% -0,14
|
|Frank
|18,8277
|18,9411
|% -0,41
|
|Riyal
|4,7712
|4,7951
|% 0,04
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-5,64
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|6.861
|6.964
|0,00
|
|Tam
|6.874
|6.925
|-31,00
|
|Yarım
|3.350
|3.386
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.692
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,99
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,29
|95,29
|0,19
|
Seans Raporu
15:35
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15:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, TKFEN
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15:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 88 kaybederek (% -1.07 ) 2, 494
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ALMAD, SUMAS, EKIZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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