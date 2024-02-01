***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.02.2024 14:59
***KARYE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KARYE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246053
BIST
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15:118.666
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 169,16
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.674
15:1130,3717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0280
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
15:1132,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0982
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7715
15:111.985,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,32
|Açılış
|: 1.985,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.982,28
BIST En Aktif Hisseler15:09
|METUR
|8,57
|40.657.811
|% 40,26
|
|DOFER
|43,56
|288.115.176
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|NUHCM
|349,75
|187.928.989
|% 9,98
|
|MOBTL
|5,40
|155.450.993
|% 9,98
|
|KBORU
|136,00
|41.413.632
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|5.185.541
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|863.468.645
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|13.516.464
|% -9,97
|
|SELGD
|37,34
|23.115.621
|% -8,93
|
|THYAO
|276,50
|6.601.482.552
|% 1,37
|
|YKBNK
|22,30
|3.464.001.117
|% 2,11
|
|TUPRS
|155,10
|3.414.500.343
|% 3,40
|
|KCHOL
|170,20
|3.222.109.871
|% 5,91
|
|AKBNK
|40,26
|2.617.982.893
|% 1,82
|
|EKGYO
|10,26
|2.522.499.175
|% 2,09
|
|YKBNK
|22,30
|3.464.001.117
|% 2,11
|
|AKFGY
|2,10
|249.731.695
|% 2,44
|
|ZOREN
|4,73
|511.598.197
|% 1,50
|
|ISCTR
|25,96
|2.391.051.818
|% 1,25
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3672
|30,3717
|% 0,09
|
|Euro
|32,8962
|32,9217
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,3247
|38,5169
|% -0,02
|
|Frank
|35,0598
|35,2710
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0741
|8,1146
|% 0,06
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|911,99
|914,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,34
|968,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,19
|81,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,66
|2.031,00
|% 0,66
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