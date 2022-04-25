***KARYE* *HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
25.04.2022 10:05
***KARYE******HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
İlgili Şirketler [HUNER, KARYE]
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş., KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
25/04/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
25/04/2022
Sıra Açma Saati
10:15
Açıklamalar
HUNER.E ve KARYE.E pay sıraları, ilgili Genel Kurul kararlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:15'te işleme açılacak, sırada 10:15-10:30 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 10:35'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023399
BIST
10:132.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -13,08
|Açılış
|: 2.471
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|Önceki Kapanış
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2.474
En Düşük
2.428
10:1314,7724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 14,7570
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|Önceki Kapanış
|: 14,7500
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En Düşük
14,7180
10:1315,8628
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:13911,64
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 915,67
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917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler10:13
|DAGHL
|28,16
|1.767.660
|% 9,83
|
|ACSEL
|38,58
|11.636.359
|% 8,25
|
|GARAN
|14,94
|854.021.895
|% 5,29
|
|TIRE
|14,09
|16.762.601
|% 3,91
|
|GSDHO
|3,90
|33.736.810
|% 3,17
|
|KGYO
|5,13
|943.479
|% -10,00
|
|IHAAS
|19,99
|3.029.781
|% -5,53
|
|MEPET
|3,20
|248.468
|% -5,33
|
|MANAS
|23,08
|2.927.016
|% -4,94
|
|SMART
|5,65
|1.741.482
|% -4,88
|
|GARAN
|14,94
|854.021.895
|% 5,29
|
|THYAO
|39,30
|348.768.822
|% -1,11
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|YKBNK
|5,10
|252.652.008
|% 0,00
|
|SISE
|17,51
|214.952.504
|% -1,79
|
|AKBNK
|9,20
|212.991.330
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,75
|209.075.241
|% -2,04
|
|GARAN
|14,94
|854.021.895
|% 5,29
|
|TSKB
|1,98
|101.871.952
|% 1,02
|
|YKBNK
|5,10
|252.652.008
|% 0,00
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|HUNER
|3,18
|134.796.661
|% 0,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7664
|14,7724
|% 0,20
|
|Euro
|15,8443
|15,8628
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,7502
|18,8442
|% -0,63
|
|Frank
|15,3478
|15,4403
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9255
|3,9452
|% 0,16
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|10:13
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-13,62
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|Altın Gr.
|910
|911
|-5,04
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|-0,36
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|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,20
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|B. Petrol
|102
|102
|-4,12
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