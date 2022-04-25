***KARYE* *HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***KARYE******HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [HUNER, KARYE]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıHUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş., KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi25/04/2022Sıra Açma Başlangıç Tarihi25/04/2022Sıra Açma Saati10:15AçıklamalarHUNER.E ve KARYE.E pay sıraları, ilgili Genel Kurul kararlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:15'te işleme açılacak, sırada 10:15-10:30 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 10:35'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023399BIST