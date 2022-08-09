***KARYE* *HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE******HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KARYE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.06.2022 tarihli "Finansal Duran Varlık Edinimi" başlıklı özel durum açıklamamızda belirtildiği üzereŞirketimiz, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Greenone Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan ("Fon") toplam kurulu gücü 10,38 MWp DC (*) Güneş Enerjisi Santrallerine (GES) sahip DGN SOLAR ENERJİ GİRİŞİM A.Ş. ("DGN") hisselerinin %72,70'ini, Grup Şirketlerimizden olan Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. ("KARYE") ise aynı tarihte %27,30'unu satın almıştır.DGN, kurulu gücü 8,12 MWp olan güneş enerjisi santrallerine sahip EKA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. ("EKA") ve kurulu gücü 2,26 MWp olan güneş enerjisi santrallerine sahip MAKASCI ENERJİ ÜRETİM LTD.ŞTİ. ("MAKASCI") paylarının tamamına (%100'üne) iştirak etmektedir.Şirketimiz ile KARYE arasında yapılan sözleşme gereği EKA, Fon'a yapılacak ödemelerin (borç bakiyesinin) tamamlanmasından sonra, Şirketimizin iştiraki olacaktır.Bu şekilde 58,5 MWp GES, 10,5 MW Biyokütle ve 26,1 MWp HES'ten oluşan toplam 95,1 MWp'lik yenilenebilir enerji portföyümüzü kurulu gücü 8,12 MWp olan GES'in eklenmesiyle halka arz taahhütlerimiz doğrultusunda %8,5 büyüterek 103,22 MWp'e arttırmış olmaktayız.Şirketimiz web sayfasında (http://www.hunyenilenebilirenerji.com/) yer alan ve günlük, aylık ve yıllık enerji üretimlerimizin takip edildiği sayaç, portföyümüze katılan yeni GES'lerin eklenmesiyle ilk fırsatta revize edilecektir.Şirketimiz istikrarlı büyüme hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir.Gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.- (*) 29.06.2022 tarihindeki Özel Durum açıklamasında sehven 11.08 MWp olarak yazılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053677BIST