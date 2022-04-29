***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2022 17:45
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022/25.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BM Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.04.2022
Tescil Tarihi
29.04.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.04.2022-10570
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak,Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BM Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesi Genel Kurul'da kabul edilmiş, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünce 29.04.2022 tarihinde tescil ve aynı tarihli 10570 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025709
BIST
17:582.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,54
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:5814,8542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0646
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
17:5815,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1073
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:58914,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 13,71
|Açılış
|: 914,20
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:54
|EGSER
|23,76
|86.838.740
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.168.890
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|24.913.355
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|37.715.690
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.116.854
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.616.488
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|36.915.798
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|FORMT
|1,40
|17.697.278
|% -7,89
|
|TCELL
|21,60
|434.035.090
|% -6,49
|
|THYAO
|41,24
|5.149.234.847
|% 1,83
|
|GARAN
|14,99
|1.698.651.097
|% 0,07
|
|SISE
|18,14
|1.552.369.426
|% 2,43
|
|AKBNK
|8,92
|1.432.379.471
|% -0,56
|
|TUPRS
|235,00
|1.330.976.336
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,66
|1.089.483.960
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|538.213.193
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,85
|1.054.848.935
|% -1,22
|
|SKBNK
|1,17
|216.413.879
|% -3,31
|
|AKBNK
|8,92
|1.432.379.471
|% -0,56
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8433
|14,8545
|% 0,44
|
|Euro
|15,6513
|15,6648
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,5891
|18,6823
|% 1,23
|
|Frank
|15,2566
|15,3485
|% 0,71
|
|Riyal
|3,9495
|3,9693
|% 0,52
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|18,06
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,00
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,39
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem