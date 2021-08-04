***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 9-12 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen birincil halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 10.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'den 55.000.000 TL'ye yükseltilmiş olması sebebiyle Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.08.2021 başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954672BIST