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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

04.08.2021 15:08



***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 9-12 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen birincil halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 10.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'den 55.000.000 TL'ye yükseltilmiş olması sebebiyle Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.08.2021 başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954672


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