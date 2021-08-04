***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.08.2021 15:08
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 9-12 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen birincil halka arzında sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 10.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonrasında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'den 55.000.000 TL'ye yükseltilmiş olması sebebiyle Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. Maddesinin ekteki şekilde tadili amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.08.2021 başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954672
BIST
15:581.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:588,4248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0199
|Açılış
|: 72,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 72,4100
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:5810,0245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0449
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
10,0467
En Düşük
9,9509
15:587,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,12
|Açılış
|: 7,02
|
|Önceki Kapanış
|: 6,90
|
7,04
En Düşük
6,89
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ISGSY
|10,67
|35.112.516
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.413.850
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|30.592.891
|% 9,97
|
|SEKUR
|26,02
|35.857.225
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|METUR
|4,98
|179.670.705
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,61
|54.690.973
|% -5,85
|
|CRFSA
|38,98
|4.864.372
|% -3,51
|
|CEOEM
|8,33
|20.508.591
|% -3,48
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|GARAN
|9,02
|1.539.924.960
|% 1,81
|
|THYAO
|12,74
|575.002.869
|% 0,87
|
|AKBNK
|5,40
|487.838.508
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,89
|463.291.069
|% 1,28
|
|SISE
|7,82
|337.562.459
|% 0,39
|
|GARAN
|9,02
|1.539.924.960
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,46
|270.736.715
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|141.216.818
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,40
|487.838.508
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,82
|114.201.286
|% 1,11
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4220
|8,4248
|% 0,24
|
|Euro
|10,0193
|10,0245
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,7142
|11,7730
|% 0,50
|
|Frank
|9,3033
|9,3593
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2419
|2,2531
|% 0,37
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|16,38
|
|Altın Gr.
|495
|495
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|21,00
|
|Tam
|3.263
|3.346
|20,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|9,73
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,99
|