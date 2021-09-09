***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin başvurumuzSermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 01.09.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01.-10289 sayılı izin yazısıyla ile onaylanmış olup, SPK'nın 01.09.2021 tarihli izin yazısı 09.09.2021 (bugün) tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963012BIST