***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.09.2021 17:29
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 01.09.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01.-10289 sayılı izin yazısıyla ile onaylanmış olup, SPK'nın 01.09.2021 tarihli izin yazısı 09.09.2021 (bugün) tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963012
BIST
12:311.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.449
12:318,4267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0108
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
12:319,9837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0094
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9538
12:31487,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,45
|Açılış
|: 487,23
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
486,50
BIST En Aktif Hisseler12:30
|YEOTK
|35,42
|53.614.735
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|14.416.781
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|84.165.136
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.060.396
|% 9,96
|
|SANFM
|25,02
|24.051.685
|% 9,54
|
|OYLUM
|5,30
|10.763.587
|% -4,33
|
|TGSAS
|18,60
|8.473.195
|% -4,32
|
|SERVE
|13,32
|2.491
|% -3,48
|
|MARTI
|2,02
|12.953.340
|% -3,35
|
|BRKO
|1,19
|143.358
|% -3,25
|
|GARAN
|9,62
|795.482.472
|% 0,63
|
|THYAO
|12,59
|291.304.136
|% -0,32
|
|KRDMD
|7,26
|236.318.262
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,56
|228.459.963
|% 0,00
|
|FROTO
|173,20
|180.117.173
|% 2,12
|
|YKBNK
|2,56
|228.459.963
|% 0,00
|
|GARAN
|9,62
|795.482.472
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,87
|80.733.510
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|236.318.262
|% -0,95
|
|AKBNK
|5,74
|163.566.222
|% 0,00
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4221
|8,4260
|% -0,14
|
|Euro
|9,9805
|9,9843
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,6367
|11,6950
|% -0,05
|
|Frank
|9,1575
|9,2127
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2367
|2,2479
|% -0,27
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|5,84
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,59
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|-3,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-1,10
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-0,53
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,03
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|1,13
|