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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

24.08.2023 18:09
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/07/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
KARYE ROMANIA S.R.L.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Enerji santrallerinin kurulması ve işletilmesi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
200 LEI
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24.08.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
20 LEI
Beher Payın Alış Fiyatı
10 LEI
Toplam Tutar
200 LEI
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0.00004
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,00066
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluşta Edinim
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/08/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat uyarınca zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Romanya'daki iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla 100% iştirakimiz olacak şekilde " KARYE ROMANIA S.R.L." ünvanlı 200 LEI sermayeli şirket kurulmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımız ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189366


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ULAS 14,19 26.989.348 % 10,00  
FONET 18,29 83.213.520 % 9,98  
QNBFL 343,90 1.317.825 % 9,98  
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Frank 29,7991 29,9786 % 2,92  
Riyal 7,0494 7,0848 % 3,16  
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Altın Ons 1.916 1.916 -0,79  
Altın Gr. 1.635 1.635 50,25  
Cumhuriyet 11.227 11.397 140,00  
Tam 10.988 11.095 -6,00  
Yarım 5.511 5.569 -3,00  
Çeyrek 2.747 2.784 -2,00  
Gümüş.Ons 24,14 24,16 0,02  
Gümüş Gr. 20,59 20,62 0,66  
B. Petrol 84,52 84,52 1,16  
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