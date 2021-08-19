***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1. 31.034.687 31.020.196 20.141.659 18.587.265Satışların Maliyeti20.2. -19.870.337 -20.560.789 -11.833.140 -13.068.722TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.164.350 10.459.407 8.308.519 5.518.543BRÜT KAR (ZARAR)11.164.350 10.459.407 8.308.519 5.518.543Genel Yönetim Giderleri21. -1.539.158 -192.827 -904.695 -58.189Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.1. 451.862 4.592.969 368.617 4.582.687Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22.2. -3.947.753 -12.629.604 -3.587.218 -12.624.845ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.129.301 2.229.945 4.185.223 -2.581.804FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.129.301 2.229.945 4.185.223 -2.581.804Finansman Gelirleri23.1. 43.290.056 39.749.652 12.878.123 23.087.302Finansman Giderleri23.2. -35.629.048 -33.923.110 -13.763.559 -10.827.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.790.309 8.056.487 3.299.787 9.677.943Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri152.719 389.943 427.677 389.943Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri152.719SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.943.028 8.446.430 3.727.464 10.067.886DÖNEM KARI (ZARARI)13.943.028 8.446.430 3.727.464 10.067.886Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.943.028 8.446.430 3.727.464 10.067.886Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.780.853 25.981.696Dönem Karı (Zararı)13.943.028 8.446.430Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.745.038 7.512.519Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.063.949 13.729.004Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler40.028 0Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28.245 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.783Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.911.448 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.911.448 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-152.719 -389.943Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-7.294.772 -5.826.542İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.092.787 10.022.747Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.315.465 -6.365.809Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.240 -682.236Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)19.716 -4.998.913Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler965.240 121.404.571Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)131.450 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.521.135 -105.585.847Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.319.964 -1.206.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.131.705 7.457.233Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.570.937 660Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.560.768 7.456.573Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.780.853 25.981.696YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.101.653 -17.342.430Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-32.101.653 -17.342.430YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.320.800 8.639.266Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.882.926 -8.586.414NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-437.874 52.852DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ443.286 24.708DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.412 77.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.412 443.286Ticari Alacaklar7.1. 10.810.294 8.494.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.2.1. 10.810.294 8.494.829Diğer Alacaklar8.1. 5.814 14.872İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.1.1. 45İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.2.1. 5.814 14.827Peşin Ödenmiş Giderler10.1.1. 79.366 78.439İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.1.1. 79.366 78.439Diğer Dönen Varlıklar11.1.1. 148.086 7.963ARA TOPLAM11.048.972 9.039.389TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR11.048.972 9.039.389DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8.1. 66.162 67.402İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.1.2 66.162 67.402Maddi Duran Varlıklar12 747.231.477 643.864.083Arazi ve Arsalar12 5.014.847 4.228.677Binalar12 2.136.858 1.821.063Tesis, Makine ve Cihazlar12 739.502.757 637.179.855Taşıtlar12 15.507 25.015Mobilya ve Demirbaşlar12 561.508 609.473Peşin Ödenmiş Giderler10.1.2. 2.383 23.025İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.1.2. 2.383 23.025TOPLAM DURAN VARLIKLAR747.300.022 643.954.510TOPLAM VARLIKLAR758.348.994 652.993.899KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44.751.696 19.254.833İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.1. 44.751.696 19.254.833Banka Kredileri15.1. 44.751.696 19.254.833Ticari Borçlar7.2. 1.257.127 291.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.2.1.1. 34.233İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2.2.1. 1.222.894 291.887Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar131.450Diğer Borçlar8.2. 1.391.855 1.236.339İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.2.1.1. 15.037İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.2.2.1. 1.376.818 1.236.339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2.1. 1.319.964İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2.1. 1.319.964ARA TOPLAM47.532.128 22.103.023TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.532.128 22.103.023UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.2. 199.552.804 210.830.144Diğer Borçlar8.2. 1.074.655 2.751.307İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.2. 1.074.655 2.751.307Uzun Vadeli Karşılıklar54.989Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.2. 26.744Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16.1. 28.245Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18.2. 78.322.073 66.190.369TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER279.004.521 279.771.820TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER326.536.649 301.874.843ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar431.812.345 351.119.056Ödenmiş Sermaye19.1 45.000.000 45.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19.2. -67.141.244 -67.141.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)202.677.579 202.692.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)103.713.248 36.948.027Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.4. 133.619.734 103.946.281Net Dönem Karı veya Zararı13.943.028 29.673.453TOPLAM ÖZKAYNAKLAR431.812.345 351.119.056TOPLAM KAYNAKLAR758.348.994 652.993.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.500 -75.203.050 171.402.489 9.900.562 171.402.489 65.617.479 38.361.486 210.096.465 210.096.465Transferler38.361.486 -38.361.486 32.500 32.500Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.387.875 32.387.875 32.387.875Dönem Karı (Zararı)8.446.430 8.446.430 8.446.430Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.387.875Sermaye Arttırımı32.500Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -75.203.050 42.288.436 171.402.489 103.978.964 8.446.430 250.963.270 250.963.270Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -67.141.244 36.948.027 202.692.539 103.946.281 29.673.453 351.119.056 351.119.056Transferler29.673.453 -29.673.453Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.960 66.765.221 66.750.261 66.750.261Dönem Karı (Zararı)13.943.028 13.943.028 13.943.028Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.960 66.765.221Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 -67.141.244 -14.960 103.713.248 202.692.539 133.619.734 13.943.028 431.812.345 431.812.345Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.943.028 8.446.430 3.727.464 10.067.886DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.960 -14.960Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.1. -19.947 -19.947Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.987 4.987Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24.1. 4.987 4.987Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar24.2. 66.765.221 32.387.874 18.297.024 21.457.755Yabancı Para Çevrim Farkları24.2. 66.765.221 32.387.874 18.297.024 21.457.755DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.750.261 32.387.874 18.282.064 21.457.755TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)80.693.289 40.834.304 22.009.528 31.525.641Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları80.693.289 40.834.304 22.009.528 31.525.641http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959510BIST