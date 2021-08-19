***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2021 20:46
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20.1. 31.034.687 31.020.196 20.141.659 18.587.265
Satışların Maliyeti
20.2. -19.870.337 -20.560.789 -11.833.140 -13.068.722
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.164.350 10.459.407 8.308.519 5.518.543
BRÜT KAR (ZARAR)
11.164.350 10.459.407 8.308.519 5.518.543
Genel Yönetim Giderleri
21. -1.539.158 -192.827 -904.695 -58.189
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1. 451.862 4.592.969 368.617 4.582.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2. -3.947.753 -12.629.604 -3.587.218 -12.624.845
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.129.301 2.229.945 4.185.223 -2.581.804
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.129.301 2.229.945 4.185.223 -2.581.804
Finansman Gelirleri
23.1. 43.290.056 39.749.652 12.878.123 23.087.302
Finansman Giderleri
23.2. -35.629.048 -33.923.110 -13.763.559 -10.827.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.790.309 8.056.487 3.299.787 9.677.943
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
152.719 389.943 427.677 389.943
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
152.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.943.028 8.446.430 3.727.464 10.067.886
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.943.028 8.446.430 3.727.464 10.067.886
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.943.028 8.446.430 3.727.464 10.067.886
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.780.853 25.981.696
Dönem Karı (Zararı)
13.943.028 8.446.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.745.038 7.512.519
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.063.949 13.729.004
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
40.028 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28.245 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.783
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.911.448 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.911.448 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-152.719 -389.943
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-7.294.772 -5.826.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.092.787 10.022.747
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.315.465 -6.365.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.240 -682.236
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19.716 -4.998.913
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
965.240 121.404.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
131.450 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.521.135 -105.585.847
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.319.964 -1.206.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.131.705 7.457.233
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.570.937 660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.560.768 7.456.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.780.853 25.981.696
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.101.653 -17.342.430
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-32.101.653 -17.342.430
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.320.800 8.639.266
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.882.926 -8.586.414
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-437.874 52.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
443.286 24.708
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.412 77.560
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.412 443.286
Ticari Alacaklar
7.1. 10.810.294 8.494.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.2.1. 10.810.294 8.494.829
Diğer Alacaklar
8.1. 5.814 14.872
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.1.1. 45
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.1. 5.814 14.827
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.1. 79.366 78.439
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.1. 79.366 78.439
Diğer Dönen Varlıklar
11.1.1. 148.086 7.963
ARA TOPLAM
11.048.972 9.039.389
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.048.972 9.039.389
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8.1. 66.162 67.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.1.2 66.162 67.402
Maddi Duran Varlıklar
12 747.231.477 643.864.083
Arazi ve Arsalar
12 5.014.847 4.228.677
Binalar
12 2.136.858 1.821.063
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 739.502.757 637.179.855
Taşıtlar
12 15.507 25.015
Mobilya ve Demirbaşlar
12 561.508 609.473
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.2. 2.383 23.025
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.2. 2.383 23.025
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
747.300.022 643.954.510
TOPLAM VARLIKLAR
758.348.994 652.993.899
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.751.696 19.254.833
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.1. 44.751.696 19.254.833
Banka Kredileri
15.1. 44.751.696 19.254.833
Ticari Borçlar
7.2. 1.257.127 291.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.2.1.1. 34.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2.2.1. 1.222.894 291.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
131.450
Diğer Borçlar
8.2. 1.391.855 1.236.339
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.1. 15.037
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2.2.1. 1.376.818 1.236.339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2.1. 1.319.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2.1. 1.319.964
ARA TOPLAM
47.532.128 22.103.023
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.532.128 22.103.023
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.2. 199.552.804 210.830.144
Diğer Borçlar
8.2. 1.074.655 2.751.307
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2. 1.074.655 2.751.307
Uzun Vadeli Karşılıklar
54.989
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.2. 26.744
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16.1. 28.245
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18.2. 78.322.073 66.190.369
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
279.004.521 279.771.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
326.536.649 301.874.843
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
431.812.345 351.119.056
Ödenmiş Sermaye
19.1 45.000.000 45.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19.2. -67.141.244 -67.141.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
202.677.579 202.692.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
103.713.248 36.948.027
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.4. 133.619.734 103.946.281
Net Dönem Karı veya Zararı
13.943.028 29.673.453
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
431.812.345 351.119.056
TOPLAM KAYNAKLAR
758.348.994 652.993.899
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.500 -75.203.050 171.402.489 9.900.562 171.402.489 65.617.479 38.361.486 210.096.465 210.096.465
Transferler
38.361.486 -38.361.486 32.500 32.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.387.875 32.387.875 32.387.875
Dönem Karı (Zararı)
8.446.430 8.446.430 8.446.430
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.387.875
Sermaye Arttırımı
32.500
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -75.203.050 42.288.436 171.402.489 103.978.964 8.446.430 250.963.270 250.963.270
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -67.141.244 36.948.027 202.692.539 103.946.281 29.673.453 351.119.056 351.119.056
Transferler
29.673.453 -29.673.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.960 66.765.221 66.750.261 66.750.261
Dönem Karı (Zararı)
13.943.028 13.943.028 13.943.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.960 66.765.221
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -67.141.244 -14.960 103.713.248 202.692.539 133.619.734 13.943.028 431.812.345 431.812.345
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.943.028 8.446.430 3.727.464 10.067.886
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.960 -14.960
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.1. -19.947 -19.947
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.987 4.987
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.1. 4.987 4.987
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.2. 66.765.221 32.387.874 18.297.024 21.457.755
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.2. 66.765.221 32.387.874 18.297.024 21.457.755
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.750.261 32.387.874 18.282.064 21.457.755
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.693.289 40.834.304 22.009.528 31.525.641
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
80.693.289 40.834.304 22.009.528 31.525.641
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959510
BIST