***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2021 20:07
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20.1. 64.239.383 52.640.385 33.204.696 21.620.189
Satışların Maliyeti
20.2. -39.985.205 -33.238.903 -20.114.868 -12.678.114
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.254.178 19.401.482 13.089.828 8.942.075
BRÜT KAR (ZARAR)
24.254.178 19.401.482 13.089.828 8.942.075
Genel Yönetim Giderleri
21. -6.792.980 -250.274 -5.253.822 -57.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1. 39.352.635 9.419.811 38.900.773 4.826.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2. -2.134.046 -2.141.229 1.813.708 10.488.375
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.679.787 26.429.790 48.550.487 24.199.845
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 257.788 257.788
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.937.575 26.429.790 48.808.275 24.199.845
Finansman Gelirleri
24.1. 65.294.144 82.675.335 22.004.087 42.925.683
Finansman Giderleri
24.2. -63.196.983 -102.391.580 -27.567.935 -68.468.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.034.736 6.713.545 43.244.427 -1.342.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.376.621 1.114.064 1.223.902 724.121
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.376.621 1.114.064 1.223.902 724.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
58.411.357 7.827.609 44.468.329 -618.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.411.357 7.827.609 44.468.329 -618.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
58.411.357 7.827.609 44.468.329 -618.821
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Pay Başına Kazanç 26.1 1,19000000 7.827,61000000 0,81000000 -618,82000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.720.694 32.456.241
Dönem Karı (Zararı)
26 58.411.357 7.827.609
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.434.820 19.764.044
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 25.918.182 20.903.921
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
81.750
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 28.425
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 53.325
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
22 -37.704.360
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-95.983 -25.813
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -95.983 -25.813
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -257.788
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -1.376.621 -1.114.064
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.744.157 4.864.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.313.440 -11.967.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.679.899 -6.528.255
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -5.870.507 -7.021.916
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.073.201 137.239.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 147.996
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 17.198.275 -105.647.499
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -276.787 -1.206.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -13.534.682 -3.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -2.317.905 -3.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9 -11.216.777
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.720.694 32.456.241
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-126.200.485 -61.948.929
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
22 -37.290.988
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -88.909.497 -61.948.929
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.529.196 -37.859.472
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 70.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 70.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
19 10.000.000 32.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.470.804 -37.891.972
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.950.595 -67.352.160
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19 79.598.850 67.345.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.648.255 -6.511
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
443.286 24.708
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.091.541 18.197
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 43.091.542 443.286
Ticari Alacaklar
7.1. 11.808.269 8.494.829
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.2.1. 11.808.269 8.494.829
Diğer Alacaklar
8.1. 2.687.476 14.872
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.1.1. 462.930 45
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.1. 2.224.546 14.827
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.1. 5.956.728 78.439
Diğer Dönen Varlıklar
11.1.1. 2.325.868 7.963
ARA TOPLAM
65.869.883 9.039.389
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.869.883 9.039.389
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9 11.474.565
Diğer Alacaklar
8.1. 74.696 67.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.2. 74.696 67.402
Maddi Duran Varlıklar
12 925.723.414 643.864.083
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.2. 15.244 23.025
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
937.287.919 643.954.510
TOPLAM VARLIKLAR
1.003.157.802 652.993.899
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.1. 54.587.473 19.254.833
Ticari Borçlar
7.2. 11.615.088 291.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.2.1.1. 3.026.766
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2.2.1. 8.588.322 291.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.1. 147.996
Diğer Borçlar
8.2. 21.185.920 1.236.339
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.1. 58.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2.2.1. 21.127.613 1.236.339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2.1. 1.043.177 1.319.964
ARA TOPLAM
88.579.654 22.103.023
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
88.579.654 22.103.023
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.2. 236.237.684 210.830.144
Ticari Borçlar
7.2. 750.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.2.1.2. 750.000
Diğer Borçlar
8.2. 2.751.307
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.2. 2.751.307
Uzun Vadeli Karşılıklar
81.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.2. 53.325
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16.1. 28.245
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18.2. 108.410.307 66.190.369
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
345.479.561 279.771.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
434.059.215 301.874.843
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
569.098.587 351.119.056
Ödenmiş Sermaye
19.1. 55.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.2. 70.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19.3. -67.141.244 -67.141.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.4.1. 202.661.863 202.692.539
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.4.2. 116.546.877 36.948.027
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.5. 133.619.734 103.946.281
Net Dönem Karı veya Zararı
58.411.357 29.673.453
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
569.098.587 351.119.056
TOPLAM KAYNAKLAR
1.003.157.802 652.993.899
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
17.500 -75.203.050 171.402.489 9.900.562 65.617.479 38.361.486 210.096.465 210.096.465
Transferler
38.361.486 -38.361.486
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.345.649 67.345.649 67.345.649
Dönem Karı (Zararı)
7.827.609 7.827.609 7.827.609
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
67.345.649 67.345.649 67.345.649
Sermaye Arttırımı
32.500 32.500 32.500
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -75.203.050 171.402.489 77.246.211 103.978.965 7.827.609 285.302.224 285.302.224
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -67.141.244 202.692.539 58.411.357 58.411.357 58.411.357
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.676 -30.676 -30.676
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
70.000.000 70.000.000 70.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
79.598.850 79.598.850 79.598.850
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 116.546.877 133.619.734 58.411.357 569.098.587 569.098.587
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
58.411.357 7.827.609 44.468.329 -618.821
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.676 -15.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yergiler
10.225 5.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.225 5.239
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
79.598.850 67.345.649 12.833.629 34.957.774
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.2. 79.598.850 67.345.649 12.833.629 34.957.774
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.568.174 67.345.649 12.817.913 34.957.774
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.979.531 75.173.258 57.286.242 34.338.953
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
137.979.531 75.173.258 57.286.242 34.338.953
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976051
BIST