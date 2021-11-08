***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1. 64.239.383 52.640.385 33.204.696 21.620.189Satışların Maliyeti20.2. -39.985.205 -33.238.903 -20.114.868 -12.678.114TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.254.178 19.401.482 13.089.828 8.942.075BRÜT KAR (ZARAR)24.254.178 19.401.482 13.089.828 8.942.075Genel Yönetim Giderleri21. -6.792.980 -250.274 -5.253.822 -57.447Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.1. 39.352.635 9.419.811 38.900.773 4.826.842Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22.2. -2.134.046 -2.141.229 1.813.708 10.488.375ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.679.787 26.429.790 48.550.487 24.199.845Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 257.788 257.788FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)54.937.575 26.429.790 48.808.275 24.199.845Finansman Gelirleri24.1. 65.294.144 82.675.335 22.004.087 42.925.683Finansman Giderleri24.2. -63.196.983 -102.391.580 -27.567.935 -68.468.470SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)57.034.736 6.713.545 43.244.427 -1.342.942Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.376.621 1.114.064 1.223.902 724.121Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.376.621 1.114.064 1.223.902 724.121SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)58.411.357 7.827.609 44.468.329 -618.821DÖNEM KARI (ZARARI)58.411.357 7.827.609 44.468.329 -618.821Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları58.411.357 7.827.609 44.468.329 -618.821Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Pay Başına Kazanç 26.1 1,19000000 7.827,61000000 0,81000000 -618,82000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI48.720.694 32.456.241Dönem Karı (Zararı)26 58.411.357 7.827.609Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-13.434.820 19.764.044Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 25.918.182 20.903.921Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler81.750Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 28.425Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 53.325Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler22 -37.704.360Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-95.983 -25.813Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -95.983 -25.813Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23 -257.788Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -1.376.621 -1.114.064İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.744.157 4.864.588Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.313.440 -11.967.098Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.679.899 -6.528.255Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -5.870.507 -7.021.916Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 12.073.201 137.239.225Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 147.996Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 17.198.275 -105.647.499Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -276.787 -1.206.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -13.534.682 -3.617Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -2.317.905 -3.617Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9 -11.216.777Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.720.694 32.456.241YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-126.200.485 -61.948.929İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları22 -37.290.988Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -88.909.497 -61.948.929FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.529.196 -37.859.472Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 70.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri19 70.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri19 10.000.000 32.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.470.804 -37.891.972YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.950.595 -67.352.160Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi19 79.598.850 67.345.649NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)42.648.255 -6.511DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ443.286 24.708DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.091.541 18.197Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 43.091.542 443.286Ticari Alacaklar7.1. 11.808.269 8.494.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.2.1. 11.808.269 8.494.829Diğer Alacaklar8.1. 2.687.476 14.872İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.1.1. 462.930 45İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.2.1. 2.224.546 14.827Peşin Ödenmiş Giderler10.1.1. 5.956.728 78.439Diğer Dönen Varlıklar11.1.1. 2.325.868 7.963ARA TOPLAM65.869.883 9.039.389TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR65.869.883 9.039.389DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9 11.474.565Diğer Alacaklar8.1. 74.696 67.402İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.2.2. 74.696 67.402Maddi Duran Varlıklar12 925.723.414 643.864.083Peşin Ödenmiş Giderler10.1.2. 15.244 23.025TOPLAM DURAN VARLIKLAR937.287.919 643.954.510TOPLAM VARLIKLAR1.003.157.802 652.993.899KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.1. 54.587.473 19.254.833Ticari Borçlar7.2. 11.615.088 291.887İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.2.1.1. 3.026.766İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2.2.1. 8.588.322 291.887Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.1. 147.996Diğer Borçlar8.2. 21.185.920 1.236.339İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.2.1.1. 58.307İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.2.2.1. 21.127.613 1.236.339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2.1. 1.043.177 1.319.964ARA TOPLAM88.579.654 22.103.023TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER88.579.654 22.103.023UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.2. 236.237.684 210.830.144Ticari Borçlar7.2. 750.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.2.1.2. 750.000Diğer Borçlar8.2. 2.751.307İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.2.1.2. 2.751.307Uzun Vadeli Karşılıklar81.570Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.2. 53.325Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16.1. 28.245Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18.2. 108.410.307 66.190.369TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER345.479.561 279.771.820TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER434.059.215 301.874.843ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar569.098.587 351.119.056Ödenmiş Sermaye19.1. 55.000.000 45.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.2. 70.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19.3. -67.141.244 -67.141.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.4.1. 202.661.863 202.692.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.4.2. 116.546.877 36.948.027Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.5. 133.619.734 103.946.281Net Dönem Karı veya Zararı58.411.357 29.673.453TOPLAM ÖZKAYNAKLAR569.098.587 351.119.056TOPLAM KAYNAKLAR1.003.157.802 652.993.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17.500 -75.203.050 171.402.489 9.900.562 65.617.479 38.361.486 210.096.465 210.096.465Transferler38.361.486 -38.361.486Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)67.345.649 67.345.649 67.345.649Dönem Karı (Zararı)7.827.609 7.827.609 7.827.609Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)67.345.649 67.345.649 67.345.649Sermaye Arttırımı32.500 32.500 32.500Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -75.203.050 171.402.489 77.246.211 103.978.965 7.827.609 285.302.224 285.302.224Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -67.141.244 202.692.539 58.411.357 58.411.357 58.411.357Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-30.676 -30.676 -30.676Sermaye Arttırımı10.000.000 10.000.000 10.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)70.000.000 70.000.000 70.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)79.598.850 79.598.850 79.598.850Dönem Sonu Bakiyeler55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 116.546.877 133.619.734 58.411.357 569.098.587 569.098.587Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)58.411.357 7.827.609 44.468.329 -618.821DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-30.676 -15.716Tanımlanmış Fayda Planları Yergiler10.225 5.239Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.225 5.239Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar79.598.850 67.345.649 12.833.629 34.957.774Yabancı Para Çevrim Farkları25.2. 79.598.850 67.345.649 12.833.629 34.957.774DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.568.174 67.345.649 12.817.913 34.957.774TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.979.531 75.173.258 57.286.242 34.338.953Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları137.979.531 75.173.258 57.286.242 34.338.953http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976051BIST