***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20.1. 21.935.740 10.893.028Satışların Maliyeti20.2. -21.302.664 -8.037.197TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)633.076 2.855.831BRÜT KAR (ZARAR)633.076 2.855.831Genel Yönetim Giderleri21. -1.361.797 -634.463Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.1. 3.639 83.245Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22.2. -354.789 -360.535ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.079.871 1.944.078Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23. 10.093FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.069.778 1.944.078Finansman Gelirleri24.1. 48.195.125 30.411.933Finansman Giderleri24.2. -50.958.828 -21.865.489SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.833.481 10.490.522Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.558.094 -274.958Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.558.094 -274.958SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.275.387 10.215.564DÖNEM KARI (ZARARI)-2.275.387 10.215.564Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.275.387 10.215.564Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Pay Başına Kazanç 26.1 -0,04000000 11,35000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.290.161 -7.894.225Dönem Karı (Zararı)-2.275.387 10.215.564Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.275.387 10.215.564Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.633.623 -22.580.939Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.-13. 14.595.822 7.163.295Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler228.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 25.275Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 203.371Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.377.342 -30.019.189Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -2.067.566Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 8.444.908 -30.019.189Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23 -10.093Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23 -10.093Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -1.558.094 274.955İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.068.075 4.471.150Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)9 -2.254.623Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.951.534 2.790.780İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -5.951.534 2.790.780Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -2.136 4.553Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -212.109 -3.253.783Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 3.354.754 384.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 73.922Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -875.273 -3.470.078Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -1.594.472 -795.835İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler393.396 8.811.294Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)11 393.396 -445.573Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.256.867Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.290.161 -7.894.225YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.250 -80.594.156Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -46.250 -80.594.156FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.533.011 39.018.401Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15 43.358.055Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -8.533.011 -4.339.654YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.710.900 -49.469.980Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-4.247.119 49.119.076NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.536.219 -350.904DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.823.513 443.286DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ19.287.294 92.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 19.287.294 21.823.513Ticari Alacaklar7.1. 20.671.870 14.720.336İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.1.2.1. 20.671.870 14.720.336Diğer Alacaklar8.1. 214.701 212.565İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.1.1. 201.497 200.381İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.2.1. 13.204 12.184Peşin Ödenmiş Giderler10.1.1. 219.218 29.336İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.1.1. 219.218 29.336Diğer Dönen Varlıklar11.1.1. 1.376.805 1.770.201İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.1.1. 1.376.805 1.770.201ARA TOPLAM41.769.888 38.555.951TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR103.570İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.1.2.2. 103.570 103.570Maddi Duran Varlıklar12 1.502.113.201 1.344.576.918Arazi ve Arsalar1.480.908.125 1.325.671.081Taşıtlar2.394Mobilya ve Demirbaşlar577.581 592.673Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 7.134 4.723Peşin Ödenmiş Giderler10.1.2. 42.335 20.108TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.521.976.697 1.362.161.153TOPLAM VARLIKLAR1.563.746.585 1.400.717.104KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.1. 84.925.085 77.608.100İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.1. 84.925.085 77.608.100Banka Kredileri84.925.085 77.608.100Ticari Borçlar7.2. 4.584.775 1.230.021İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.2.1.1. 2.256.550 429.580İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.2.2.1. 2.328.225 800.441Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.1. 263.013 189.092Diğer Borçlar8.2. 4.273.480 5.148.753İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.2.1.1. 3.385.052 4.240.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8.2.2.1. 888.428 908.727Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.2.1. 1.594.472İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.594.472Kısa Vadeli Karşılıklar16.2. 203.372Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16.2. 203.372ARA TOPLAM94.249.725 85.770.438TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.249.725 85.770.438UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15.2. 350.219.286 319.614.711İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.2. 350.219.286 319.614.711Banka Kredileri350.219.286 319.614.711Uzun Vadeli Karşılıklar123.144 119.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.2. 76.366 78.254Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16.1. 46.778 41.449Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 169.091.867 151.275.472TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER519.434.297 471.009.886TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER613.684.022 556.780.324ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar950.062.563 843.936.780Ödenmiş Sermaye19.1. 55.000.000 55.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19.2. 70.000.000 70.000.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19.3. -67.141.244 -67.141.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.4.1. 202.690.525 202.661.863Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.4.2. 489.883.764 381.511.256Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.5. 201.904.905 133.619.734Net Dönem Karı veya Zararıderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler45.000.000 -67.141.244 36.948.027 202.692.539 103.946.281 29.673.453 351.119.057 351.119.057Transferler29.673.453 -29.673.453Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.468.197 10.215.564 58.683.761 58.683.761Dönem Karı (Zararı)10.215.564Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)48.468.197Dönem Sonu Bakiyeler45.000.000 -67.141.244 85.416.224 202.692.539 133.619.734 10.215.564 8.285.171 843.936.780 843.936.780Transferler68.285.171 -68.285.171Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)108.372.508 28.662 -2.275.387 106.125.783 106.125.783Dönem Karı (Zararı)-2.275.387 -2.275.387 -2.275.387Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)108.372.508 28.662 108.401.170 108.401.170Dönem Sonu Bakiyeler55.000.000 70.000.000 -67.141.244 489.883.764 -2.014 202.692.539 201.904.905 -2.275.387 950.062.563 950.062.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.275.387 10.215.564DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.662Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)25.1. 37.223Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.561Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.561Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar108.372.508 48.468.197Yabancı Para Çevrim Farkları25.2. 108.372.508 48.468.197DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)108.401.170 48.468.197TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)106.125.783 58.683.761Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları106.125.783 58.683.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027989BIST