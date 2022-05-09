***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:41
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20.1. 21.935.740 10.893.028
Satışların Maliyeti
20.2. -21.302.664 -8.037.197
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
633.076 2.855.831
BRÜT KAR (ZARAR)
633.076 2.855.831
Genel Yönetim Giderleri
21. -1.361.797 -634.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1. 3.639 83.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2. -354.789 -360.535
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.079.871 1.944.078
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23. 10.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.069.778 1.944.078
Finansman Gelirleri
24.1. 48.195.125 30.411.933
Finansman Giderleri
24.2. -50.958.828 -21.865.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.833.481 10.490.522
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.558.094 -274.958
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.558.094 -274.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.275.387 10.215.564
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.275.387 10.215.564
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.275.387 10.215.564
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Adi Pay Başına Kazanç 26.1 -0,04000000 11,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.290.161 -7.894.225
Dönem Karı (Zararı)
-2.275.387 10.215.564
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.275.387 10.215.564
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.633.623 -22.580.939
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.-13. 14.595.822 7.163.295
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
228.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 25.275
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 203.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.377.342 -30.019.189
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.067.566
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 8.444.908 -30.019.189
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23 -10.093
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -10.093
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -1.558.094 274.955
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.068.075 4.471.150
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
9 -2.254.623
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.951.534 2.790.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.951.534 2.790.780
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.136 4.553
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -212.109 -3.253.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.354.754 384.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 73.922
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -875.273 -3.470.078
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.594.472 -795.835
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
393.396 8.811.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 393.396 -445.573
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.256.867
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.290.161 -7.894.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.250 -80.594.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -46.250 -80.594.156
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.533.011 39.018.401
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 43.358.055
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -8.533.011 -4.339.654
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.710.900 -49.469.980
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.247.119 49.119.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.536.219 -350.904
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.823.513 443.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.287.294 92.382
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 19.287.294 21.823.513
Ticari Alacaklar
7.1. 20.671.870 14.720.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1.2.1. 20.671.870 14.720.336
Diğer Alacaklar
8.1. 214.701 212.565
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.1.1. 201.497 200.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.1. 13.204 12.184
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.1. 219.218 29.336
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.1. 219.218 29.336
Diğer Dönen Varlıklar
11.1.1. 1.376.805 1.770.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.1.1. 1.376.805 1.770.201
ARA TOPLAM
41.769.888 38.555.951
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.1.2.2. 103.570 103.570
Maddi Duran Varlıklar
12 1.502.113.201 1.344.576.918
Arazi ve Arsalar
1.480.908.125 1.325.671.081
Taşıtlar
2.394
Mobilya ve Demirbaşlar
577.581 592.673
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 7.134 4.723
Peşin Ödenmiş Giderler
10.1.2. 42.335 20.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.521.976.697 1.362.161.153
TOPLAM VARLIKLAR
1.563.746.585 1.400.717.104
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.1. 84.925.085 77.608.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.1. 84.925.085 77.608.100
Banka Kredileri
84.925.085 77.608.100
Ticari Borçlar
7.2. 4.584.775 1.230.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.2.1.1. 2.256.550 429.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2.2.1. 2.328.225 800.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.1. 263.013 189.092
Diğer Borçlar
8.2. 4.273.480 5.148.753
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.2.1.1. 3.385.052 4.240.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2.2.1. 888.428 908.727
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.2.1. 1.594.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.594.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.2. 203.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16.2. 203.372
ARA TOPLAM
94.249.725 85.770.438
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.249.725 85.770.438
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.2. 350.219.286 319.614.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.2. 350.219.286 319.614.711
Banka Kredileri
350.219.286 319.614.711
Uzun Vadeli Karşılıklar
123.144 119.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.2. 76.366 78.254
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16.1. 46.778 41.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 169.091.867 151.275.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
519.434.297 471.009.886
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
613.684.022 556.780.324
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
950.062.563 843.936.780
Ödenmiş Sermaye
19.1. 55.000.000 55.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19.2. 70.000.000 70.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19.3. -67.141.244 -67.141.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.4.1. 202.690.525 202.661.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.4.2. 489.883.764 381.511.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19.5. 201.904.905 133.619.734
Net Dönem Karı veya Zararı
derler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -67.141.244 36.948.027 202.692.539 103.946.281 29.673.453 351.119.057 351.119.057
Transferler
29.673.453 -29.673.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.468.197 10.215.564 58.683.761 58.683.761
Dönem Karı (Zararı)
10.215.564
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
48.468.197
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -67.141.244 85.416.224 202.692.539 133.619.734 10.215.564 8.285.171 843.936.780 843.936.780
Transferler
68.285.171 -68.285.171
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
108.372.508 28.662 -2.275.387 106.125.783 106.125.783
Dönem Karı (Zararı)
-2.275.387 -2.275.387 -2.275.387
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
108.372.508 28.662 108.401.170 108.401.170
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 489.883.764 -2.014 202.692.539 201.904.905 -2.275.387 950.062.563 950.062.563
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.275.387 10.215.564
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25.1. 37.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.561
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.561
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
108.372.508 48.468.197
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.2. 108.372.508 48.468.197
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.401.170 48.468.197
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.125.783 58.683.761
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
106.125.783 58.683.761
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027989
BIST