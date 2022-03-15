***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
15.03.2022 15:24
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 maddesi uyarınca Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010556
BIST
15:302.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,09
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:3014,6479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1320
|Açılış
|: 14,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:3016,1286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0597
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:30905,44
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -22,48
|Açılış
|: 905,44
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:30
|PKENT
|397,20
|32.029.255
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|38.708.024
|% 9,99
|
|AYEN
|9,97
|63.440.755
|% 9,80
|
|TSPOR
|5,67
|476.956.294
|% 8,83
|
|EDIP
|3,74
|7.608.716
|% 8,41
|
|GRSEL
|8,89
|299.216.158
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|EUYO
|2,97
|1.285.447
|% -5,71
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,62
|6.461.704
|% -4,74
|
|THYAO
|26,98
|2.107.137.823
|% 1,35
|
|FROTO
|275,50
|1.790.568.186
|% 2,72
|
|KRDMD
|14,83
|1.578.695.824
|% 0,34
|
|GARAN
|11,92
|1.338.940.401
|% 0,51
|
|EREGL
|34,56
|1.201.491.306
|% 0,47
|
|KARSN
|4,10
|799.222.227
|% 5,40
|
|YKBNK
|3,86
|718.546.664
|% 2,93
|
|DOHOL
|3,33
|526.115.702
|% 0,00
|
|ODAS
|1,55
|197.055.836
|% 0,65
|
|GARAN
|11,92
|1.338.940.401
|% 0,51
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6388
|14,6479
|% -0,89
|
|Euro
|16,0999
|16,1286
|% -0,37
|
|Sterlin
|19,0597
|19,1552
|% -0,59
|
|Frank
|15,5203
|15,6138
|% -1,09
|
|Riyal
|3,8882
|3,9077
|% -1,09
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|-30,48
|
|Altın Gr.
|902
|903
|-25,21
|
|Cumhuriyet
|5.977
|6.067
|-182,00
|
|Tam
|5.950
|6.101
|-167,68
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,11
|
|Çeyrek
|1.442
|1.476
|-40,55
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,62
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|-0,36
|
|B. Petrol
|98,82
|98,82
|-8,08
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866