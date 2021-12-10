***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 10.12.2021 tarih ve 2021/51 sayılı kararı ileİlk yapılacak Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatları çerçevesinde hazırlanmış olan "Kar Payı Dağıtım Politikası" ektedir.Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982794BIST