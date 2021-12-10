***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
10.12.2021 20:20
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Kar Dağıtım Politikası
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.12.2021 tarih ve 2021/51 sayılı kararı ile
İlk yapılacak Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatları çerçevesinde hazırlanmış olan "Kar Payı Dağıtım Politikası" ektedir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982794
BIST
18:052.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,04
|Açılış
|: 2.034
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|Önceki Kapanış
|: 2.031
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2.043
En Düşük
2.001
18:0513,8427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
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|Açılış
|: 13,8950
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|Önceki Kapanış
|: 13,7900
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13,9598
En Düşük
13,7364
18:0515,7087
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799,59
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|2,31
|23.126.463
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.636.280
|% 10,00
|
|BFREN
|1.265,00
|89.774.348
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|764.528
|% 10,00
|
|EDATA
|16,54
|93.096.430
|% 9,97
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|PRKAB
|64,80
|18.895.097
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|20.414.671
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|3.559.595
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.951.406
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|16.062.538
|% -9,95
|
|THYAO
|22,24
|5.341.040.991
|% 1,09
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|SISE
|15,79
|2.683.270.378
|% 2,53
|
|GARAN
|11,73
|1.779.719.052
|% -1,10
|
|EKGYO
|2,51
|1.247.765.244
|% -0,79
|
|KRDMD
|10,89
|3.734.059.076
|% 3,71
|
|PETKM
|9,27
|2.908.114.850
|% 3,69
|
|YKBNK
|3,55
|985.138.067
|% -1,66
|
|TSKB
|1,58
|435.851.007
|% -3,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8377
|13,8427
|% 0,40
|
|Euro
|15,6748
|15,7087
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,3099
|18,4017
|% 0,74
|
|Frank
|14,9772
|15,0674
|% 0,73
|
|Riyal
|3,6789
|3,6973
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,16
|
|Altın Gr.
|794
|794
|6,36
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|69,00
|
|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
|
|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
|
|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,12
|
|B. Petrol
|74,78
|74,78
|0,36
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