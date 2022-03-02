***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.03.2022 15:47
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 02.03.2022 tarih ve E-18454353-100.06-7056 sayılı yazısına istinaden
Şirketimiz payları (KARYE.E) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"'nin 8.maddesi çerçevesinde Şirketimiz paylarının fiyatlarını ve/veya yatırımcılarımızın kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006478
BIST
15:451.993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 22,69
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:4514,0700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1744
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:4515,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1663
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:45870,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,83
|Açılış
|: 870,81
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:45
|KONKA
|11,08
|122.588.810
|% 9,92
|
|PAPIL
|20,32
|14.475.770
|% 7,80
|
|SELVA
|16,24
|7.661.342
|% 6,07
|
|ESCAR
|36,60
|16.817.313
|% 4,57
|
|INVES
|25,44
|216.847.273
|% 4,01
|
|KARYE
|15,56
|34.095.344
|% -9,95
|
|HUNER
|2,68
|173.529.799
|% -4,63
|
|CEOEM
|14,55
|13.564.459
|% -3,26
|
|OTTO
|33,76
|203.388
|% -2,65
|
|TEZOL
|15,12
|48.241.426
|% -2,58
|
|INVES
|25,44
|216.847.273
|% 4,01
|
|HUNER
|2,68
|173.529.799
|% -4,63
|
|KONTR
|130,60
|158.594.440
|% 0,77
|
|KONKA
|11,08
|122.588.810
|% 9,92
|
|SOKM
|11,45
|55.453.650
|% 0,70
|
|HUNER
|2,68
|173.529.799
|% -4,63
|
|KONKA
|11,08
|122.588.810
|% 9,92
|
|MOBTL
|1,64
|15.748.122
|% -0,61
|
|INVES
|25,44
|216.847.273
|% 4,01
|
|HUBVC
|9,31
|49.684.988
|% 1,97
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0614
|14,0700
|% 1,26
|
|Euro
|15,6300
|15,6731
|% 1,07
|
|Sterlin
|18,6856
|18,7793
|% 1,25
|
|Frank
|15,2335
|15,3252
|% 1,10
|
|Riyal
|3,7384
|3,7571
|% 1,29
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-19,16
|
|Altın Gr.
|872
|872
|2,67
|
|Cumhuriyet
|5.789
|5.877
|77,00
|
|Tam
|5.762
|5.908
|77,01
|
|Yarım
|2.785
|2.858
|37,26
|
|Çeyrek
|1.397
|1.429
|18,62
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,07
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|6,53
|
Seans Raporu
15:45
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-
16:00XU100
Endeks 1, 993 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 24, 099.00 milyon TL de
-
16:00EREGL
Yüzde 4.40 oranında artışla 34.64 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 876, 257 adet işlem
-
15:58MEGAP
Yüzde 4.90 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 865 adet işlem
-
15:58MEGAP
Yüzde 4.90 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 865 adet işlem
-
15:57METRO
Yüzde 4.24 oranında artışla 1.23 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 942, 916 adet işlem