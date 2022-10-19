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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

19.10.2022 16:34
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin  19.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11931 sayılı yazısına istinaden
Şirketimiz payları (KARYE.E) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"'nin 8.maddesi çerçevesinde Şirketimiz paylarının fiyatlarını ve/veya yatırımcılarımızın kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072892


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Altın Gr. 977 977 -10,30  
Cumhuriyet 6.622 6.722 -38,00  
Tam 6.645 6.736 -28,00  
Yarım 3.238 3.294 -15,00  
Çeyrek 1.622 1.648 -8,00  
Gümüş.Ons 18,49 18,52 -0,23  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 -0,17  
B. Petrol 91,42 91,42 1,39  
Seans Raporu 17:21
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