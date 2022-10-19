***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.10.2022 16:34
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11931 sayılı yazısına istinaden
Şirketimiz payları (KARYE.E) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"'nin 8.maddesi çerçevesinde Şirketimiz paylarının fiyatlarını ve/veya yatırımcılarımızın kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072892
BIST
17:213.873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 30,95
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:2118,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:2118,2271
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,1017
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:21977,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -9,80
|Açılış
|: 977,29
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GESAN
|149,60
|548.178.614
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|420.202.383
|% 10,00
|
|BARMA
|80,90
|180.019.290
|% 9,99
|
|SMRTG
|125,50
|301.593.676
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.949.054
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,09
|18.654.919
|% -7,27
|
|KIMMR
|6,74
|7.870.762
|% -6,65
|
|ODAS
|7,83
|5.161.145.893
|% -6,45
|
|AKFGY
|4,15
|322.881.836
|% -6,32
|
|PEGYO
|2,46
|36.172.355
|% -4,65
|
|THYAO
|97,55
|5.577.175.525
|% 0,31
|
|ODAS
|7,83
|5.161.145.893
|% -6,45
|
|YKBNK
|9,62
|4.983.081.796
|% 2,45
|
|AKBNK
|15,43
|4.801.671.286
|% 2,25
|
|ISCTR
|9,92
|3.854.201.266
|% 4,75
|
|ODAS
|7,83
|5.161.145.893
|% -6,45
|
|YKBNK
|9,62
|4.983.081.796
|% 2,45
|
|EKGYO
|4,40
|1.881.669.010
|% 0,23
|
|ISCTR
|9,92
|3.854.201.266
|% 4,75
|
|AKBNK
|15,43
|4.801.671.286
|% 2,25
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5896
|18,5964
|% 0,06
|
|Euro
|18,2177
|18,2271
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,8584
|20,9631
|% -0,59
|
|Frank
|18,4602
|18,5714
|% -0,88
|
|Riyal
|4,9333
|4,9580
|% -0,03
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-16,34
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,30
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.645
|6.736
|-28,00
|
|Yarım
|3.238
|3.294
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,52
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,17
|
|B. Petrol
|91,42
|91,42
|1,39
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36BARMA
Yüzde 9.99 oranında artışla 80.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 298, 208 adet işlem
-
17:34HURGZ
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 333, 998 adet işlem
-
17:33ELITE
Yüzde 4.05 oranında artışla 32.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 829 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 03 artarak (% 0.71 ) 4, 248
-
17:32XU100
Endeks 3, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 72, 614.00 milyon TL de