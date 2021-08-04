***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2021 14:32
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.08.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir
Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Özgür MUNGAN'nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai AMBARCI'nın üye seçilmelerine,
Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür MUNGAN'nın, komite üyeliklerine ise Burhan KARADEMİR'in ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Dilara KARTAL'ın seçilmelerine,
Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai AMBARCI 'nın komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür MUNGAN'ın seçilmelerine,
oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954663
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