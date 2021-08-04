***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.08.2021 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştirYönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Özgür MUNGAN'nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai AMBARCI'nın üye seçilmelerine,Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür MUNGAN'nın, komite üyeliklerine ise Burhan KARADEMİR'in ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Dilara KARTAL'ın seçilmelerine,Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai AMBARCI 'nın komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özgür MUNGAN'ın seçilmelerine,oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954663BIST