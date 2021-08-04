***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2021 15:06
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02.08.2021 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " Yatırımcı İlişkileri Bölümü " başlıklı 11. maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere SPK VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen şartlara haiz olduğu anlaşılan, 915742 sicil numarasıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip Dilara KARTAL'ın şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954671
BIST
15:211.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,58
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:218,4417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0368
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:2110,0322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0526
|Açılış
|: 10,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0467
En Düşük
9,9509
15:21495,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 6,05
|Açılış
|: 495,10
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,27
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:19
|ISGSY
|10,67
|34.805.593
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.347.954
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|30.502.929
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.500.822
|% 9,92
|
|METUR
|4,98
|158.559.110
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,64
|51.986.846
|% -4,09
|
|CRFSA
|38,98
|4.790.591
|% -3,51
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|YBTAS
|12.100,00
|147.720
|% -3,20
|
|GARAN
|9,05
|1.471.915.760
|% 2,14
|
|THYAO
|12,75
|508.716.376
|% 0,95
|
|AKBNK
|5,42
|458.265.393
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,90
|433.957.957
|% 1,41
|
|SISE
|7,82
|314.168.089
|% 0,39
|
|GARAN
|9,05
|1.471.915.760
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,47
|249.106.854
|% 0,41
|
|CEMAS
|1,38
|132.749.311
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,42
|458.265.393
|% 1,31
|
|EKGYO
|1,82
|112.134.022
|% 1,11
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4347
|8,4360
|% 0,37
|
|Euro
|10,0262
|10,0304
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,7213
|11,7801
|% 0,56
|
|Frank
|9,3025
|9,3586
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2431
|2,2544
|% 0,42
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|14,69
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,95
|
|Cumhuriyet
|3.274
|3.324
|16,00
|
|Tam
|3.258
|3.340
|14,59
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|7,06
|
|Çeyrek
|790
|808
|3,53
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,88
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,10
|
|B. Petrol
|71,54
|71,54
|-0,87
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:33DOBUR
Yüzde 8.60 oranında artışla 17.80 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 521 adet işlem
-
15:32EMKEL
Yüzde 7.41 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 355, 641 adet işlem
-
15:31SEKUR
Yüzde 9.04 oranında artışla 25.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 592 adet işlem
-
15:30XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 9, 153.00 milyon TL de
-
15:30AKENR
Yüzde 6.06 oranında artışla 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 113, 157 adet işlem