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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2021 15:06



***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 02.08.2021 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin " Yatırımcı İlişkileri Bölümü " başlıklı 11. maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere SPK VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen şartlara haiz olduğu anlaşılan, 915742 sicil numarasıyla Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip Dilara KARTAL'ın şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954671


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