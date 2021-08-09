***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 09.08.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır:Şirket'imizin bağlı ortaklıklarından(i)KRT ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin,(ii) SZN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin,(iii) AGROLİVE ATTALOS TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin,(iv) H1 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin,(v) GESİN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin,(vi) H23 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin,operasyonel verimliliği yükseltmek, karlılığı arttırmak, maliyetleri düşürmek ve daha etkin bir yönetim sağlamak amacıyla, yine Şirketimiz bağlı ortaklıklarından ALSUN İŞLETME VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu veKurumlar Vergisi Kanunu'nunilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine uygun olarak birleştirilmesine,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956377BIST