***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 17:04
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.08.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirket'imizin bağlı ortaklıklarıdan
KRT ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, SZN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, AGROLİVE ATTALOS TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, H1 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, GESİN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, H23 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Yine şirketimiz bağlı ortaklıklarından ALSUN İŞLETME VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme usulüyle birleşmiştir. İşbu birleşme işlemi 23.08.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Bahse konu birleşme sonucunda ALSUN İŞLETME VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin sermayesi 35.960.000 TL'ye ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960044
BIST
17:231.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 17,86
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
17:238,4509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0337
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
17:239,9282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0114
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
17:23489,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,09
|Açılış
|: 489,09
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler17:23
|BRYAT
|436,70
|208.083.313
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.221.299
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.336.020
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|69.728.543
|% 9,98
|
|BASGZ
|24,68
|156.361.419
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.287.695
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.741.405
|% -9,95
|
|DAGI
|3,81
|13.972.746
|% -6,85
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,56
|1.286.785.459
|% 2,03
|
|SISE
|8,99
|772.581.367
|% 3,33
|
|THYAO
|12,52
|745.550.799
|% 2,12
|
|SASA
|28,04
|641.160.939
|% 0,50
|
|BRLSM
|11,01
|576.221.299
|% 9,99
|
|GARAN
|9,56
|1.286.785.459
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,58
|239.636.841
|% 1,57
|
|SISE
|8,99
|772.581.367
|% 3,33
|
|EKGYO
|1,88
|153.154.871
|% 1,62
|
|AKBNK
|5,72
|450.977.258
|% 2,33
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4491
|8,4509
|% -0,40
|
|Euro
|9,9237
|9,9282
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,5608
|11,6188
|% 0,33
|
|Frank
|9,2144
|9,2699
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2495
|2,2608
|% -0,27
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|19,75
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.250
|3.300
|24,00
|
|Tam
|3.235
|3.316
|23,65
|
|Yarım
|1.564
|1.604
|11,44
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,72
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,10
|
|B. Petrol
|67,91
|67,91
|3,16
|
Seans Raporu
17:23
daha fazla
-
17:35IDGYO
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.03 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 043, 726 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 44 artarak (% 1.38 ) 1, 579
-
17:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SISE, THYAO
-
17:33XU100
Endeks 1, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 11, 683.00 milyon TL de
-
17:30AYCES
Yüzde 9.99 oranında artışla 57.25 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 232 adet işlem