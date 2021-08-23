***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.08.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirket'imizin bağlı ortaklıklarıdanKRT ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, SZN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, AGROLİVE ATTALOS TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, H1 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, GESİN ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, H23 SOLAR ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,Yine şirketimiz bağlı ortaklıklarından ALSUN İŞLETME VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme usulüyle birleşmiştir. İşbu birleşme işlemi 23.08.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Bahse konu birleşme sonucunda ALSUN İŞLETME VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 'nin sermayesi 35.960.000 TL'ye ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960044BIST