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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.08.2021 18:58



***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

       Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak büyüme stratejimiz, başta YEKDEM kapsamındaki güneş enerjisi santralleri olmak üzere, Şirketimizin verimlilik kriterlerini karşılayan, tamamı yenilenebilir enerji ve çevreci enerji kaynaklarına dayalı olarak mevcut güç kapasitemizi geliştirmek ve sürdürülebilir  karlılığımıza katkı sağlamak amacıyla
Yenilebilir enerji sektöründe (özellikle güneş enerjisi alanında) büyüme hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, Lisanssız Elektrik mevzuatı çerçevesinde geliştirilmiş, güneş enerjisi santralleri işleten 6 adet şirketi bünyemize kazandırmak amacıyla görüşmelere ve şirket değerleme süreçlerine başlanmasına Yönetim Kurulumuzun 27.08.2021 tarih ve 2021/39 sayılı toplantısında katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Bahse konu şirketlere ait güneş enerjisi santralleri Ankara ve Antalya illerinde işletmede olup, toplam kurulu güçleri yaklaşık 9,5 MWp'dir. Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent/kWh fiyatla devlet alım garantisi ile satmaktadır.
Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960855


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