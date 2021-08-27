***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak büyüme stratejimiz, başta YEKDEM kapsamındaki güneş enerjisi santralleri olmak üzere, Şirketimizin verimlilik kriterlerini karşılayan, tamamı yenilenebilir enerji ve çevreci enerji kaynaklarına dayalı olarak mevcut güç kapasitemizi geliştirmek ve sürdürülebilir karlılığımıza katkı sağlamak amacıylaYenilebilir enerji sektöründe (özellikle güneş enerjisi alanında) büyüme hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, Lisanssız Elektrik mevzuatı çerçevesinde geliştirilmiş, güneş enerjisi santralleri işleten 6 adet şirketi bünyemize kazandırmak amacıyla görüşmelere ve şirket değerleme süreçlerine başlanmasına Yönetim Kurulumuzun 27.08.2021 tarih ve 2021/39 sayılı toplantısında katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Bahse konu şirketlere ait güneş enerjisi santralleri Ankara ve Antalya illerinde işletmede olup, toplam kurulu güçleri yaklaşık 9,5 MWp'dir. Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USD cent/kWh fiyatla devlet alım garantisi ile satmaktadır.Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960855BIST