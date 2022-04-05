***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 05.04.2022 tarih ve 2022/09 sayılı toplantısında1- 05.04.2022 tarihli istifa dilekçesiyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Sn. Özgür Mungan'ın istifasının kabulüne, yerine Kurumsal Yönetim Komitemizce önerilen Sn. Yurdakan İşkesen'in seçilmek üzere,2-Kurumsal Yönetim Komitemize adaylığı iletilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ"), esas sözleşme ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde ("KYİ") yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına dair yazılı beyanları (ekte) alınmış olan Sayın Yurdakan İşkesen ve Sayın Hasan Recai Anbarcı'nın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 22.04.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.Ekler:Hasan Recai Anbarcı Bağımsızlık BeyanıYurdakan İşkesen Bağımsızlık BeyanıÖzgeçmişlerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016029BIST