***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2022 17:58
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 05.04.2022 tarih ve 2022/09 sayılı toplantısında
1- 05.04.2022 tarihli istifa dilekçesiyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Sn. Özgür Mungan'ın istifasının kabulüne, yerine Kurumsal Yönetim Komitemizce önerilen Sn. Yurdakan İşkesen'in seçilmek üzere,
2-Kurumsal Yönetim Komitemize adaylığı iletilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ"), esas sözleşme ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde ("KYİ") yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına dair yazılı beyanları (ekte) alınmış olan Sayın Yurdakan İşkesen ve Sayın Hasan Recai Anbarcı'nın bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak 22.04.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Ekler:
Hasan Recai Anbarcı Bağımsızlık Beyanı
Yurdakan İşkesen Bağımsızlık Beyanı
Özgeçmişler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016029
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