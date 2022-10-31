***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 18:13
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.10.2022 tarih ve 2022/22 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirket hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda
Operasyonel verimliliği ve karlılığı arttırmak, maliyet tasarrufu sağlamak ve en önemlisi daha etkin bir yönetime sahip olmak amacıyla, aşağıda ticari unvanları bulunan bağlı ortaklıklarımızın, yine Şirketimiz'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan BÜYÜKDERE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ("Devir Alan") bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine uygun olarak birleştirilmesine,
toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Devir Olunacak Bağlı Ortaklıklarımız
· Çayırbaşı Güneş Enerji Anonim Şirketi
· Hacıosman Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
· Sedef Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
· Söke Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
· Tezhip Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi
· Ges B Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi
· Ges D Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075394
BIST