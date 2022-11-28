***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 18:02
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.10.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden,
Aşağıda ticari unvanları bulunan bağlı ortaklıklarımızın, yine Şirketimiz'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan BÜYÜKDERE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ("Devir Alan") bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleştirilmiştir. İş bu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Devir Olunan Bağlı Ortaklıklarımız
Çayırbaşı Güneş Enerji Anonim Şirketi Hacıosman Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi Sedef Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi Söke Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi Tezhip Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi Ges B Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi Ges D Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Bahse konu birleşme sonucunda BÜYÜKDERE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin sermayesi 300.000 TL'ye ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082669
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
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|Önceki Kapanış
|: 4.874
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4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,6600
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|Önceki Kapanış
|: 18,6850
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18,6908
En Düşük
18,6070
18:0519,2984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0400
|Açılış
|: 19,4700
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|Önceki Kapanış
|: 19,4100
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19,3248
En Düşük
19,2462
18:051.043,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.043,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.046,50
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6011
|18,6525
|% 0,14
|
|Euro
|19,2634
|19,2984
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,2595
|22,3711
|% 0,32
|
|Frank
|19,5783
|19,6962
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9538
|4,9786
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|2,89
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|0,95
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.963
|7.051
|15,00
|
|Yarım
|3.377
|3.447
|7,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.723
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,03
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,58
|0,03
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MNDRS
Yüzde 5.90 oranında artışla 8.62 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 286, 566 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 4, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 106, 229.00 milyon TL de
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17:55VAKFN
Yüzde 9.92 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 905, 935 adet işlem
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17:54RTALB
Yüzde 7.84 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 980, 182 adet işlem
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17:53MAALT
Yüzde 7.55 oranında artışla 356.00 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 686 adet işlem