***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.10.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden,Aşağıda ticari unvanları bulunan bağlı ortaklıklarımızın, yine Şirketimiz'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan BÜYÜKDERE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ("Devir Alan") bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleştirilmiştir. İş bu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Devir Olunan Bağlı OrtaklıklarımızÇayırbaşı Güneş Enerji Anonim Şirketi Hacıosman Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi Sedef Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi Söke Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi Tezhip Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi Ges B Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi Ges D Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim ŞirketiBahse konu birleşme sonucunda BÜYÜKDERE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin sermayesi 300.000 TL'ye ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082669BIST