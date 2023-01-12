***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 18:10
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.09.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz elektrikli bisiklet prototipleri geliştirilme aşamasında olup nisan ayı sonuna kadar şirketimize teslim edilmesi planlanmaktadır.
Süreçle ilgili olarak
Bisikletlerin dinamolarından üretilen elektrik enerjisinin bisiklet kullanıcılarının cep telefonlarına yükleyecekleri yazılım ile takibinin sağlanması için Şirketimiz ile CRENNO BİLİŞİM HİZMETLERİ AR-GE SAN.TİC. LTD. ŞTİ. arasında yazılım hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101332
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
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|: 4.850
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En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
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|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7778
|18,7838
|% 0,05
|
|Euro
|20,3116
|20,3309
|% 0,70
|
|Sterlin
|22,7715
|22,8857
|% 0,16
|
|Frank
|20,1123
|20,2335
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|15,72
|
|Altın Gr.
|1.142
|1.142
|9,40
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.713
|7.778
|45,00
|
|Yarım
|3.755
|3.806
|23,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.903
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,20
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|B. Petrol
|84,08
|84,08
|1,41
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