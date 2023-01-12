***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.09.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz elektrikli bisiklet prototipleri geliştirilme aşamasında olup nisan ayı sonuna kadar şirketimize teslim edilmesi planlanmaktadır.Süreçle ilgili olarakBisikletlerin dinamolarından üretilen elektrik enerjisinin bisiklet kullanıcılarının cep telefonlarına yükleyecekleri yazılım ile takibinin sağlanması için Şirketimiz ile CRENNO BİLİŞİM HİZMETLERİ AR-GE SAN.TİC. LTD. ŞTİ. arasında yazılım hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101332BIST