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***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.06.2023 18:11
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15.06.2023 tarih ve 2023/27 sayılı toplantısında
Şirketimizin  Bağımsız Yönetim  Kurulu Üyesi Sn.Yurdakan İşkesen tarafından Yönetim  Kurulu' na sunulmuş  olan 15.06.2023 tarihli istifa dilekçesinin incelenerek Bağımsız  Yönetim  Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne, yerine Kurumsal Yönetim Komitemizce önerilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsız üye adaylığı niteliğini taşıyan ekte bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi bulunan Sn. Kadir Kırhan Uluçay'ın yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar seçilmesine ve yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında seçimin onaylanması ile selefinin süresinin tamamlanmasına,
toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159137


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