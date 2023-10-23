***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2023 11:12
***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz web sayfasında (www.kartalenerji.com.tr) yer alan günlük, aylık ve yıllık enerji üretim gelirlerimizin takip edildiği sayaçlarda, veri akışının kesintisiz sağlanması amacıyla bakım onarım çalışmaları başlamış olup, sayaçlar devreye girdiğinde kamuoyu ve yatırımcılarımız tekrar bilgilendirilecektir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208493
BIST
'
13:107.563
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 52,52
|Açılış
|: 7.649
|
|Önceki Kapanış
|: 7.511
|
7.520
En Yüksek
7.681
13:1028,0533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1100
|Açılış
|: 28,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1100
|
28,0649
En Düşük
27,9396
13:1029,7625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1095
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8122
En Düşük
29,6380
13:101.783,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.783,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.780,41
|
1.788,39
En Düşük
1.769,03
BIST En Aktif Hisseler13:08
|ORMA
|117,70
|421.837
|% 10,00
|
|TMPOL
|95,15
|23.771.191
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.829,30
|237.945.439
|% 10,00
|
|INGRM
|549,00
|337.135.208
|% 10,00
|
|KENT
|455,40
|1.056.983
|% 10,00
|
|PEKGY
|23,10
|545.792.991
|% -9,98
|
|ENSRI
|28,00
|34.436.238
|% -7,77
|
|BIOEN
|22,30
|515.964.125
|% -4,78
|
|OSMEN
|230,20
|67.626.851
|% -4,48
|
|AYCES
|464,70
|20.012.916
|% -4,40
|
|THYAO
|209,50
|4.136.519.213
|% 1,16
|
|TUPRS
|130,80
|1.939.092.315
|% 1,16
|
|ASTOR
|115,20
|1.400.318.910
|% 0,09
|
|PETKM
|20,44
|1.209.679.839
|% 0,49
|
|PGSUS
|702,40
|1.167.265.500
|% 2,98
|
|EKGYO
|6,97
|1.032.408.625
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,80
|801.344.358
|% 1,40
|
|ODAS
|12,11
|901.484.043
|% 1,76
|
|IHLAS
|1,04
|69.594.525
|% 0,00
|
|KATMR
|2,51
|164.563.025
|% 2,45
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0484
|28,0524
|% 0,39
|
|Euro
|29,7458
|29,7547
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,9684
|34,1388
|% 0,24
|
|Frank
|31,2973
|31,4859
|% 0,32
|
|Riyal
|7,4549
|7,4923
|% 0,38
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|2,90
|
|Cumhuriyet
|12.267
|12.452
|-27,00
|
|Tam
|12.004
|12.087
|15,00
|
|Yarım
|6.020
|6.069
|8,00
|
|Çeyrek
|3.001
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,89
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|-0,26
|